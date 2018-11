Hemskt otryggt att tvätta bilen hos OKQ8 i Hudiksvall

I början av maj skulle jag besiktiga min gamla Volvo och för att smöra för besiktningskillarna, så tänkte jag tvätta min bil på OKQ8 med den dyraste biltvätten, för att vara säker på att de inte skulle få några ler-kokor i huvudet när de står under min bil och knackar på den.

Jag köpte min tvättkupong och efter att jag hade fått stå och vänta på alla andra som stod före i kön, var det så min tur att köra in. Efter ett tag märkte jag att något hände, hela tvättanordningen hakade upp sig och fastnade över bakre delen av min bil där min schäfertik lugnt satt och väntade. Jag hade som tur var min mobiltelefon med mig. Jag blev tvungen att ringa in och be personalen komma ut och trycka på nödstopps knappen. Som kompensation av den obehagliga händelsen, fick jag en ny tvättbiljett.

Jag sa till mig själv att det var fullkomligt orealistiskt att det skulle kunna hända igen att maskinen skulle kunna haka upp sig.

Igår blev det åter dags att använda denna biljettkupong. Jag var in i butiken och sa vad som hände förra gången och bad dem att hjälpa mig ifall det åter hände att maskinen hakade upp sig. Jag kunde riktigt se hur löjlig de tyckte att jag var. Jag var jätte hungrig och frusen och ville hem, 3 mil så fort som möjligt. Det började mörkna. Framför mig fanns en annan bil redan inne i tvätthallen och när den körde ut var det min tur att köra in. Jag sa till mig själv att det var fullkomligt orealistiskt att det skulle kunna hända igen att maskinen skulle kunna haka upp sig.

Efter ett tag började jag märka att ljuset inne i tvätthallen började började dala av och till, som om någon vred ner det med en dimmer-knapp. Och så hände det igen att maskinen hakade upp sig , på precis på samma ställe över min hund. Det är tur att jag har mobilen med igen, tänkte jag ... men då jag aldrig använder den annars var den helt oladdad och svart. Jag försökte öppna min bildörr för att kunna gå ut och tillkalla personal, men vattnet sprutade överallt, så jag stängde dörren fort igen. Fast man inte får, vred jag på tändningen för att kunna lägga mig på min tuta och jag blinkade och blinkade i hopp om att någon skulle märka att jag försökte tillkalla hjälp. Det kändes som en evighet att sitta instängd så där och bilarna som stod och väntade på sin tur, trodde nog att jag hade beställt en enormt lyxig version av biltvätt eftersom jag aldrig körde ut.

"Men hjälp! Ska hela min bil slitas i stycken av denna hemska maskin?

Till slut slets hela nummerplåten baktill loss av maskinen och jag tänkte "men hjälp! Ska hela min bil slitas i stycken av denna hemska maskin?" Strax efter kom en OK-kvinna in. Hon plockade upp min registreringsskylt. Jag vet inte om det var hon som stängde av biltvätten eller om den gjorde det av sig själv. Det var en kund som hade tillkallat hjälp.

Jag kan omöjligt fatta varför inte denna OKQ8-station har någon övervakningskamera över tvätthallen inne i butiken eller något larmsystem som informerar dem när sådant här händer. Tänk om inte denne man hade tillkallat hjälp?

OK-kvinnan, Eva, lånade mig en tejprulle så att jag skulle kunna tejpa fast min nummerskylt. Jag vet inte varför hon sa att OK:s servicekillar skulle kunna hjälpa mig med att göra fast skylten på ett riktigt sätt nästa gång som jag åker in till Hudiksvall, men hon kanske var lika skärrad över händelsen som jag var. Jag fick en ny biljett av denna OKQ8-kvinna som kompensation, men jag vet inte om jag vågar åka dit igen ...

Eva Valltjärn

Svar direkt: Vi vill börja med att beklaga det som har inträffat. Det är mycket olyckligt. Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga i våra tvättanläggningar. Vi har varit i kontakt med kunden i detta ärende och ska se till att registreringsskylten lagas samt erbjudit oss att hjälpa till nästa gång hon kommer så det inte sker igen.

Vänliga hälsningar

OKQ8, Lisa Öhrqvist, Communication Coordinator