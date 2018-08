Ge inte en enskild person hela skulden för svikna vallöften

Ser på sociala medier att man lägger ut nidbilder på olika partiledare/språkrör och mest på statsminister Stefan Löfven. Även påståenden om Göran Persson och att han stal massa miljoner kronor av pensionärerna för en massa år sedan, vilket inte är sant, svämmar över i flödet.

Man skriver att det är Löfvens fel, än det ena, än det andra. Man ställer honom personligt ansvarig när det i själva verket är så att S och MP inte har haft majoritet att driva den politik och löften man gick till val på för fyra år sedan. Man har blivit nedröstad i riksdagen gång på gång och man har gjort olika överrenskommelser med Alliansen där man fått köpa och sälja.

Jag ser hur man besviket slänger hat om att Stefan Löfven lovade och inget har hänt, mer än att man höjt skatten och att det enda rätta är att byta till ett annat parti när man ska gå till valurnorna den 9 september. Man är tydlig med att det är Stefan som är den skyldige, personligen. Hur tänker man då? Efter åtta år med en Alliansregering trodde man att det skulle gå över en natt att allt skulle bli som förut?

Det här är ett axplock på vad den här regeringen genomfört under dessa fyra år och vad skatten gått till: Stopp för staplande av visstidsanställningar, avdragsrätt för fackmedlemskap, höjt tak i a-kassan, lägsta ungdomsarbetslösheten på 15 år, höjd garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättningen, avskaffande av fas 3, höjt barnbidrag med 200 kronor per månad, höjt studiebidrag för gymnasieelever med 200 kronor per månad, avgiftsfria receptbelagda mediciner för barn, avgiftsfria preventivmedel för unga upp till 21 år, 7 miljarder mer till polisen, avgiftsfri screening för livmoderhalscancer, 130 miljoner kronor mer till ungdomsmottagningar, 10 välfärdsmiljarder till kommuner och landsting, fördubblade satsningar på ökad psykisk hälsa och bättre psykiatri, fri entré på statliga museer, avgiftsfri kollektivtrafik för skolelever på sommarloven, och avgiftsfri tandvård upp till 23 år.

Det går bra för Sverige nu, hör ni! Vad ni än hör så är det fakta. Jag ser insändare där man skriver att man varit S trogen i hela sitt liv men nu ska rösta på SD. Man byter ideologi totalt och tror verkligen att allt ont som händer beror på invandringen. Man väljer ett parti där man vill inskränka aborträtten, införa sambeskattning igen som slopades 1971 och har gjort sig som talesperson för svenskarna och att de är de enda som kan göra Sverige svenskt igen. Nej, de är inte talesperson för mig!

Cathrine Strand