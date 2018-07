Förhastat beslut om grindar runt Bromangymnasiet

Den 28 juli skrev HT att det kommer installeras grindar med passerkort på Bromangymnasiet. Jag, lärare på skolan, ifrågasätter om beslutet är taget på rätt grunder.

Grindar runt skolan är en känslig fråga. Verksamheten stängs in, förändrar och vårdnadshavare kommer inte kunna ta sig in till sina barn och skolans hela sinnesstämning riskerar att förändras. Det är mycket svårt att veta alla effekter av grindarna och vi lärare har inte vad jag menar fått tillräckligt bra argument för förslaget.

I artikeln framkom att beslutet om grindarna var taget tidigt i år men skolans lärare blev informerade först samma vecka som skolavslutningen. Eleverna kände inte till grindarna innan sommaren så de måste fått informationen via post eller mail senare då Urban Wickman citerades i artikeln att även de är informerade. Det är under all kritik att vi som påverkas av beslutet nu inte fått någon chans att diskutera det.

Om chansen hade funnits finns det flera frågor kring förslaget som jag hade velat få besvarade innan beslutet var taget.

* Vilka problem löser grindarna?

* Är grindar bästa lösningen på dessa problem?

* Vilka problem skapar grindarna?

* Vilka risker medför grindarna?

* Hur har det gått för andra skolor som installerat grindar?

Vad säger lärarna och personal om förslaget?

* Vad säger skolans elever och vårdnadshavare om förslaget?

* Hur mycket kommer det kosta och är grindar den bästa användningen av pengarna?

Då vi personal som sagt inte fått vara delaktiga i beslutsprocessen kan jag bara hoppas att Urban Wickman och ledningen tänkt igenom i alla fall några av dessa frågor. Allt vi personalen nu vet är att de tre sista frågorna är obesvarade.

Det låter mycket konstigt att kostnaderna för grindarna såsom Hans-Ove Öberg citeras i artikeln inte beräknats. Detta i sig bör vara fog för att vänta med bygget av dem. Om grindarna ska vara effektiva tillkommer dessutom löpande kostnader då personal måste anställas för att vakta norra och södra entréns grindar. Annars kan obehöriga klättra över grindarna eller tränga sig med elever med passerkort. Utan vakter har jag mycket svårt att se hur grindarna kan uppfylla sin funktion så jag antar att även dessa kostnader tas med i beräkningen.

I samhällsdebatten pratas det nu mycket om otrygghet och säkerhet. Vi måste välja ifall vi ska stänga in oss eller stå för ett öppet demokratiskt samhälle. Både svenska och norska regeringarna har efter terrorattentat konsekvent valt att stå för det sistnämnda och undvikit att stängsla in samhällsfunktioner.

Lärare Bromangymnasiet