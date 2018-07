Finns alltid pengar till löneökningar för politikerna

Budgeten måste kapas. Rubrik stod att läsa i Ljusnan den 21 juni. Det betyder i klartext att Bollnäs kommun måste spara 70 miljoner kronor per år. Nu ska det tillsättas en (säkert dyr) utredning och när utredningen blir klar, är det upp till politikerna att välja vilka som tvingas betala sparåtgärderna. Att det i vanlig ordning blir skola, vård eller omsorg som får stå för merkostnaderna råder det väl inget tvivel om. Exempelvis är ett av flera alternativ att lägga ned äldreboendet på Hamrelund. Men hur dålig ekonomin än är i Bollnäs kommun, så finns det alltid pengar över till kommunpolitikernas löneförhöjningar. För några år sedan hade de till och med Sveriges högsta löneförhöjningar, räknat på en tioårsperiod.

Att öka på underskottet med ytterligare tre–fyra miljoner kronor per år, tyckte Olov Nilsson Sträng det var värt, för att bygga en ny bandyhall på SJ-området. Men skulle det inte bli betydligt billigare att bygga bandyhallen på Sävstaås, där det redan finns parkeringar, omklädningsrum och bandyplan med mera? Som medborgare och skattebetalare så är man verkligen intresserad av vad det är för utgifter som har eskalerat så markant att det kommer att kosta oss kommuninvånare 70 miljoner kronor per år. Lägger man därtill bygget av en ny bandyhall så är underskottet uppe i 73–74 miljoner kronor per år. Dessa spekulationer om nedläggningar och indragningar har uppstått tack vare att politikerna inte agerade långt tidigare. Mycket mer har kunnat skrivas om dessa välbetalda politiker i stadshuset, men av utrymmesskäl så finns det begränsningar.

Eimer Dahlberg