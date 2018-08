Farlig väg för skolbarn som åker taxi

Tycker ni att det är lämpligt att barnen ska färdas gående efter grusvägen med timmerbilar som kommer nerför backarna med full last? Häromdagen kom det tre timmerbilar under en kort tid. Hur många som åker under en hel dag har jag inte räknat.

I vintras när timmerbilarna kom så fanns det inte plats för barnen att ta sig på sidan av all snö. Välkommen upp till Vallsta i vinter och se vilken farlig miljö våra barn får vistas i. Det är mycket enkelt för skolbussen att åka runt, den behöver inte ens backa och vända. Sen har de som kör bussen något som kallas ställtid också så barnen får vänta på skolgården en halvtimme. De elever som bor söderut får varje dag åka hem sist och kommer hem drygt 1 timme efter skoltid.

Anhörig

Bollnäs kommun har erbjudits svara på insändaren, men utan respons.

Insänt