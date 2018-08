Ett hallprojkt som vilar på osäker ekonomi

I ett besvärligt ekonomiskt läge har kommunfullmäktige i Bollnäs beslutat att under 25 års tid förhyra istid för allmänhetens skridskoåkning till ett pris av dryga 7 miljoner kronor per år som ska indexuppräknas årligen. Slutsumman kommer att hamna på minst 170 miljoner kronor och mest sannolikt på över 200 miljoner kronor under 25-årsperioden. Den bakomliggande tanken är givetvis att stödja Bollnäs GIF:s bandyverksamhet snarare än omtanke om allmänhetens behov av skridskoåkning.

Det företag som ska bygga och driva bandyhallen har ännu inte bildats och moderbolaget som kommunen förhandlat med, Samhällsbyggnadsbolaget AB, har inte heller förbundit sig att satsa ett angivet aktiekapital som skulle vara ett mått på deras tro på och riskvillighet i satsningen på bandyhallen på SJ-området.

Inte heller har kommunen försäkrat sig om eller ens tagit reda på hur mycket Bollnäs GIF kommer att betala i hyra för sin verksamhet i hallen och om klubben har förmåga att bära denna hyreskostnad.

Hela projektet vilar på mycket osäkra ekonomiska förutsättningar och i sin iver att få till stånd en bandyhall tar kommunen orimligt stora ekonomiska kostnader och risker. Som kandidat på Liberalernas lista i det kommande valet är jag liksom partiet starkt emot en kommunal satsning på en bandyhall på SJ-området.

Bo Hellberg (L)

Segersta