Ett allaktivitetshus i Bollnäs är viktigt för att inte hamna i utanförskap

I Bollnäs finns ett aktivitetshus som till början på detta år var till för hos som har psykisk ohälsa. Dit kunde man komma när som helst och ta en kopp kaffe. Där fanns det flera olika aktiviteter. Men nu ingår huset i daglig verksamhet och är mer inriktat mot en annan grupp än den psykiska målgruppen. Vi är välkommen där nu också men det blir för stora krockar mellan grupperna. Det är inte så bra för någondera, vilket gör att man inte vill vara där. Det leder till att flera av oss mår sämre,

Och nu under sommaren har det varit stängt i sju veckor på grund av semester och ombyggnad. Under sommaren är många lediga och behöver komma ut och då har aktivitetshuset varit ett ställe att komma till för att inte börja må dåligt. För många är jobbet den enda sociala umgänget så det är mycket viktigt att det är öppet på aktivitetshuset under sommarhalvåret. Det behövs alternativ så att vi kommer ut även då.

Det är viktigt att det är samma personal som är kunnig inom psykisk ohälsa, att de är lyhörda för brukarna och bemöter dem bra.

Tyvärr ska det sparas in pengar även där men varje krona man sparar där, förlorar man i längden då den psykiska ohälsan ökar. De som drabbas av det kommer längre och längre från samhället och hamnar lätt i utanförskap.

Josefin, Veronika, Esbjörn, Stefan