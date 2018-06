En liten undran om nationaliteter

Nu funderar ju jag också över detta med att vara svensk, svensk medborgare.

Det verkar som att alla som flyttar in till Sverige, oavsett varifrån man kommer, då per definition blir svensk? Eller kan man bli svensk medborgare men inte svensk? Om jag nu tar och flyttar till Spanien. Blir jag då spanjor? Kina. Blir jag då kines? Etcetera? Och om man nu flyttar in till Sverige och blir svensk kan man då också tala flytande svenska? Eller blir man bara kort och gott svensk? Kan det vara så att det är skillnad mellan att vara svensk medborgare och svensk?

Personligen så känner och har känt en hel del människor från andra länder som har bott/bor här i Sverige. Jag har aldrig någonsin hört att de skulle kalla sig själv för svensk. Eller haft något problem med det heller. Är detta bara ett problem för vissa svenskar? Jag bara undrar i alla enkelhet.

Nils Furuskog