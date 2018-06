En dag bland kornknarr, häger och blommor

På revet utanför stugan vilar knölsvanens hona på den stora upphöjda bobalen. Då och då reser hon på sig för att vända de stora äggen. Runt revet simmar hannen sakta, provianterar och håller ett vakande öga över den snart utökade familjen. Grågåsen har redan kläckt sina ägg och syns rofyllt simma omkring med sina 3 ungar. Silvertärnorna ryttlar på spaning över någon löja och då och då flyger strandskatorna omkring med sin karaktäristiska vissling kubik, kubik, kubik. Havstruten med sina köttfärgade ben står längst ut på revet och bevakar inloppet. Ett småskrak- och viggpar simmar bland skränande fisk- och skrattmåsar.

Runt stugan blommar fortfarande syrenen och i rabatten lyser löjtnantshjärtan vackert rött mot den gamla stenmuren. Bakom skorstenen i vinkel mot taket ligger fiskmåsen på ägg även denna sommar. Ladusvalan samlar insekter över vattnet och flyger in under båthusets tak där den ruvande partnern väntar på mat i sitt lerbo. I de nyuppsatta fågelholkarna har både blåmesen och talgoxen fullt upp med att mata sina ungar. Den svartvita flugsnapparen har inte kommit lika långt utan ligger fortfarande på sin ljusblå ägg. Njuter av fågelsången i skogskanten, då plötsligt en råbock reser sig från sin lega och med meterlånga språng kastar sig in i den skyddande skogen. Där hörs bofink, svartvit flugsnappare, koltrast och trädgårdssångare.

Vandrar över blommande ängar och skogsbryn. Plockar en stor bukett för att visa för barnbarnen hur vacker och rik den biologiska mångfalden fortfarande är på sina håll trots bristen på betande djur och igenväxning. Försöker förklara för barnen vid besök vid några bisamhällen hur viktig bina genom sin pollinering är för upprätthållandet av blomsterängarnas rika mångfald. I skymningen går jag ut trots rikligt med mygg i luften ut för att njuta av försommarnattens ljud och dofter.

En häger flyger förbi på nära håll och landar på stranden på andra sidan viken. Kanske ska den där invänta morgonljuset för att fånga en abborre till frukost. Märkligt nog ställer den sig alltid när den fiskar så att dess skugga faller in mot land. Allt för att skuggan inte skall skrämma den tilltänkta bytesfisken? Långt borta mot byn hörs ett ovanligt ljud. Jag vandrar mot ljudet i den ljusa natten på stigen genom skogen. Ljudet blir starkare och starkare och jag hamnar till slut i en igenväxande timotejåker.

Där står på nära håll i det höga gräset helt osynlig en kornknarr som utan att bli störd oavbrutet låter höra sitt starka taktmässigt raspande eller knarrande nerrp-snerrp nerrp--snerrp nerrp-snerrp...

Lyssnar länge på denna förr ganska vanliga fågel i odlingslandskapet men som nu glädjande nog åter hörs här och var. Kommer hem mitt i försommarnatten och gläds över att åter få uppleva den svenska naturen när de är som allra vackrast.

Per-Olof Erickson

Naturskyddsföreningen i Gävle