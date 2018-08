Dubbelmoral hos Dellenbanans vänner

Jag är född och uppvuxen i Delsbo och tillhör dem som har landat utanför Stockholmsområdet med familj men besöker självklart min hemort några gånger per år. Min familj försöker självklart tänka på miljön, åka kollektivt, minska miljögifter etc. Vi har varje år tagit oss iväg för att cykla dressin under Dellenbanans regi men har varje år fastnat med synen kring miljön och upplever att Dellenbanans Vänner har en viss dubbelmoral kring tänket på miljön.

Det blev än mer klarsynt efter jag har läst Sigurd Melins insändare den 15 augusti kring att rusta upp trafiken mellan Hudiksvall och Ljusdal ur klimatsynvinkel. Det blir då ett synsätt som får mig att fundera när jag år efter år ser en stor hög med slipers som ligger utefter spåret och förfaller mer och mer för varje år. Detta om något, påverkar miljön då det släpper ut gifter. Ni har säkert tillstånd att ha dem liggandes, men synsättet att låta dem ligga står emot det ni säger att det är ur miljösynpunkt ni vill återuppta tåg utefter sträckan mellan Hudiksvall och Ljusdal. Dessutom så ligger de så dåligt till att om något barn tar sig dit och leker så finns det stor risk för en olycka.

Hur förklara ni den dubbelmoralen gällande miljösynpunkt? När Melin anger att batteribussar inte klarar landsbygdens långa körsträckor så tror jag att han har missat utvecklingen kring elbussar. Volvo har bussar som idag klarar 25-30 kilometer på en laddning med två till sex minuter på ändstationerna (se NyTeknik). Eller varför inte Amerikanska Proterras elbuss, som klarar 56 mil på en laddning det vill säga cirka fyra–fem resor tur och retur mellan Hudiksvall och Ljusdal per laddning. Jag skulle tro att det gynnar fler på landsbygden att en buss finns tillgängligt på fler ställen än ett tåg som har färre hållplatser än bussen har.

Om det är ur klimatsynpunkt vi ska transporteras med energi baseras på el, så tror jag mer på att satsa på elbussar än tåg utefter vägen kring Delsbo. Så om Dellenbanans vänner ska jobba för bättre klimat genom elbussar och samtidigt ta bort de giftiga sliprars som ligger utefter spåret!

Anders L