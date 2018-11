Dags att bryta ner myten runt mäns problem

“Women are from Venus, Men are from Hell”. Så lyder titeln till en engelsk bok av Amanda Newman, där mäns problem eller problem kvinnor har med sina män beskrivs på ett komiskt sätt.

Det är inte ovanligt att se hur män som har problem framstår som komiska eller inkompetenta. Allt från böcker till tv-serier använder detta flitigt, speciellt när mannen inte riktigt stämmer in med de normer samhället har för dem. Men det får en att undra: vilka problem har män egentligen och hur allvarliga är problemen?

Många människor brukar skämtsamt säga att varje dag är en mans dag, förutom internationella kvinnodagen. Men detta är helt fel, för män går varje dag igenom problem som samhället ytterst sällan ens nämner, vilket gör att många män lider i tystnad. Det pratas förvisso om dessa problem, speciellt på den internationella mansdagen och på Fars Dag. Men tyvärr har många gått ut i protest och sagt att mansdagen är helt onödig och borde avskaffas. Vissa säger till och med att dagen är ett enda stort skämt.

Enligt ett pressmeddelande av Arbetsmiljöverket från 2017 är 9 av 10 dödsoffer på arbetsplatser män, vilket inte är en slump. Majoriteten av de som jobbar på arbetsplatser, inom de yrken där flest dödsolyckor inträffar är män. Många är vi som strider för kvinnors jämställdhet, men det är minst lika viktigt att se till de problem som drabbar män. Självmord, låga skolresultat och olyckor på arbetsplatsen är alla saker som vi ser oftare hos pojkar och män än kvinnor.

BRÅ (Brottsförebyggande Rådet) redovisar att under 2017 var 76% av de som utsatts för dödligt våld män. Nästan 70% av de som begår självmord i Sverige är också män enligt Mind.se. Karolinska Institutet visade i sina siffror att under 2017 begick totalt 1544 personer självmord, därav 1063 av dem var män. I denna statistik togs både säkra och osäkra fall upp, men oavsett hur man vrider på statistiken är män den absoluta majoriteten, och speciellt utsatta är män över 45 år.

Är det inte dags att sluta ignorera problemen, och börja hjälpa de utsatta när de verkligen behöver det? Män är inte så oberörda som vi tror, och nu är det på tiden att vi ändrar vår attityd och visar att vi kan bättre.

Ingeborg Wigzell, ordf. CUF Gävle och ledamot i regionfullmäktige Gävleborg