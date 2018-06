Besluten i dag skapar förutsättningar över tid

Jag tänker drista mig till en liten bakgrundsbeskrivning för att ni ska få en större bild av sammanhanget. Från 2011 och framåt har det hanterats oerhört mycket sedan tidigare eftersatt underhåll i vår kommun. Exempelvis så har vi lagt 12 miljoner kronor extra i vårt lokala vägnät, totalt 36 miljoner kronor under perioden för att hålla underhållsskulden i schack. Vi har per idag betalt alla våra investeringar under perioden utan att låna så mycket som en svensk enkrona.

Dock ser vi och oppositionen olika bilder av vårt Ovanåker i framtiden. En speciellt bra person sa häromdan till mig, "det räcker inte med att bara byta fönster i Rotebergs skola", vi behöver göra mera än så och där är skiljelinjen stor. Våra ansatser och ambitioner mynnar ut i praktisk handling och detta gör vi för våra innevånare i Ovanåker. Vi anser exempelvis att våra barn och unga ska ha möjlighet till en schysst skola och skolgång, bra förutsättningar till ett rikt utbud av fritidsaktiviteter. Vi tycker också att vi har ett ansvar för de byggnader och infrastruktur vi äger ska vara i hyggligt skick, därav stora insatser under de senaste åtta åren, det får vara slut på att bara lappa och laga, det har vi gjort alldeles för länge innan, och till slut ställs man inför oerhörda investeringsbehov.

Slutsatsen av mitt resonemang ovan blir att de beslut vi tar idag skapar förutsättningar över tid i vår kommun. Törs vi inte se framtiden an och de behov som finns så innebär detta krasst att vi inte kan göra nånting, en inlåsningseffekt eller moment 22, kalla det vad Ni vill. Som väljare har Ni lämnat det ansvaret till oss politiker att hantera, och jag är i alla fall beredd att ta det ansvaret, även om inte alla beslut framåt heller kommer att "gynna" alla i alla lägen.

Micke Jonsson (M)

Ovanåker