Är det början på fler neddragningar på Norrberget?

Vi är både överraskade och förbannade på hur ni som ett kommunalt bostadsbolag hanterat detta.

Varför har ni inte haft något informationsmöte om detta med oss hyresgäster? Det är väl ändå på sin plats att visa lite god policy och inte bara köra över oss. Vi har många frågor som vi skulle vilja ha svar på.

Är detta bara början på ytterligare nedläggningar av Norrberget? Varför kan ni inte spara en garagelänga? Vid "nya fotbollsplanen" finns det fler garagelängor kvar. Ska de också rivas? Vi hörde någonstans att det var för höga omkostnader för garagen. Vad för omkostnader?

Inget underhållsarbete görs ju på garagen. Det enda nya är ledlampor på utsidan och att det målades på panelen.

En viss procent av hyresintäkterna ska ju gå till underhåll av garage, men enligt fastighetsförvaltaren har inget underhåll gjorts på garagen.

Vi har haft kontakt med styrelsen och frågat om de har sett vilket skick garagen är i. Svaret vi fick var att de har bara "åkt förbi". Vi undrar hur de då kan se garagen på Norrbergsvägen? Hur kan de bedöma skicket på dem utan att ha sett insidan?

Vad kostar det att riva garagen? Vad kostar det att bygga nya carportar? vad kostar det att laga ett garagetak som det gjordes vid midsommar när det redan fanns ett rivningsbeslut daterat till den 20 april?

Enligt fastighetsförvaltaren är det för dyra omkostnader och svaret vi fick var att det inte var påkostat något på 30 år.

Med vänlig hälsning,

Hyresgästerna på Norrberget 1–38

Svar direkt

Bostadsområdet Norrberget är ett av de områden där Faxeholmen arbetar med ett större förändring- och förbättringsprojekt. Projektet finansieras bland annat med medel från Boverket där fokus ligger på utemiljön. Faxeholmens ekonomiska insats är lika som Boverkets och projektets totala omfattning är på 3,5 miljoner och de olika delarna ska vara färdigställda sommaren 2019.

Alla hyresgäster har innan och nu under projekttiden bjudits in till olika dialoger kring hur hyresgästerna själva vill skapa och använda sin utemiljö. Under dessa dialoger har bland annat önskemål om bättre möjligheter för utomhusaktiviteter framkommit och redan nu finns en ny fotbollsplan på plats. Nya lekytor har också tillkommit.

Under projekttiden ser vi över all utemiljö och där ingår även garage samt P-platser. Garagelängorna på Norrberget är idag i dåligt skick samt har en begränsad uthyrning. 130 lägenheter har idag ett aktiv avtal och parallellt finns det 49 aktiva bilplatsavtal. Av dessa 49 avtal utgör 26 stycken garageavtal, resterande motorvärmarplatser alternativt carport.

För att göra en trevligare utemiljö med mer anpassade allmänna ytor för både parkering, gående och aktiviteter har vi valt att avveckla garagen för att ersätta med nya motorvärmarplatser.

Alla hyresgäster i området kommer att erbjudas att förhyra motorvärmarplats och vår förhoppning är att detta erbjudande kommer att nå er hyresgäster under hösten.

Vid frågor och funderingar kring ert boende är ni alltid välkomna att kontakta oss!

Anette Nord

marknadschef, Faxeholmen AB