Ännu oasfalterat i Delsbo efter fibernedgrävning

I november grävdes vissa gator i Delsbo för att fiber skulle kunna läggas. Ännu i augusti har inte ny asfalt lagts. Vem har ansvaret för att det görs? Är det företaget som grävde eller är det Telenor som levererar fiber eller kanske kommunen? Så här kan det inte vara längre, det ser inte snyggt ut.

Grävning av fiber pågår och har utförts på många platser inom Hudiksvalls kommun, ansvaret för underhållet av de schaktade vägövergångar samt att återställa gatan med asfalt samt övriga områden är alltid det ledningsdragande verk som utför fibreringen i området, i detta fall Telenor. Gatuavdelningen har vid ett flertal tillfällen stött på om denna återställning och kan bara beklaga att aktören inte tar sitt ansvar och följer undertecknade avtal. Den senaste tidplanen som presenterats av Telenor för arbeten i de orter som följer nedan ges dessa datum för arbeten och färdigställande tider; Iggesund skall vara färdigställt 2018-08-10, Friggesund planeras arbeten under tiden 2018-08-13–2018-08-15, Delsbo under tiden 2018-08-16–2018-08-24, Enånger under tiden 2018-08-27–2018-09-05, därefter skall arbeten vara återställda och slutförd.

Lars Svensson

verksamhetschef Gata/park