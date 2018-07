Acceptera inte förfalskade nyheter!

Fake news, det vill säga falsk/påhittad information eller falska/påhittade nyheter är väl inget som förekommer i vår vardag, helt nära oss? Hur skulle du reagera om du fick veta att din kompis, granne eller kollega pysslade med sånt?

Vad vet du egentligen om det som lanseras i olika sociala medier? Är hen verkligen på den platsen vid den tiden som bilden publiceras? Befinner sig hen i det semesterparadis som hen ger uttryck för just nu och med just den personen? Dricks vinet på just den platsen som återges? Vad är sant och vad är fake?

Spelar det någon roll egentligen om man ljuger eller inte om verkligheten? Kanske eller kanske inte?

Personligen anser jag, att vi i alla sammanhang har ett stort ansvar för att inte acceptera förfalskande av verkligheten och framför allt, att vi har ett ansvar för att träna våra barn och ungdomar i att avslöja förfalskningar. Nästa gång kanske förfalskandet handlar om värre saker än ett glas vin, semesterresan som inte fanns och i ett helt annat syfte än att försköna sin egen verklighet inför sina vänner i sociala medier. Är det bara i sociala medier som hen glider på sanningen? Ja, vem vet?

Bekymrad medborgare