9 september blir ett ödesval!

Valdagen närmar sig och ger anledning till gemensam noggrann eftertanke. Vilka frågor är viktigast inför framtiden? Vågar vi lyfta blicken från den politik som lovar kortsiktiga ekonomiska fördelar för oss själva här och nu till de politiska krafter som vill trygga livet för planeten och mänskligheten också bortom vår egen snäva horisont?

Det är väldigt bråttom nu. Klockan är inte fem i tolv utan redan fem minuter över tolv. Våra klimatutsläpp minskar, men det går på tok för långsamt. Vi har enligt ledande klimatforskare inte mer än 5 år på oss att vända utvecklingen innan vi når en så kallad ”tipping point”, då den globala uppvärmningen kommer att accelerera bortom vår kontroll.

Genom Parisavtalet har vi tillsamman med 193 andra länder förbundit oss att se till att den globala uppvärmningen inte överstiger 2 grader. Samtliga riksdagspartier förutom sverigedemokraterna antog 2017 en klimatlag som syftar till att fullfölja våra åtaganden genom Parisavtalet.

I Sverige släpper vi i genomsnitt ut 11–12 ton C02 per person och år. Vi har alla en svår hemläxa att göra då vi på 25 år ska ned till 1–2 ton per person! Det innebär att vi ska minska våra utsläpp med 7 procent per år och vi måste börja NU. Klimatet väntar inte! Nu räcker det inte att fortsätta som vanligt. Nu räcker det inte att hänvisa till högst osäkra framtida tekniska lösningar. Det duger inte heller att hänvisa till att andra länder kanske är ännu större klimatbovar än vi.

Samtidigt är fredsfrågan och kampen för en kärnvapenfri värld minst lika viktig. Våga vägra krigshets! Skall kärnvapenstaterna få fortsätta att förtrycka och hota hela mänskligheten med dessa horribla massförstörelsevapen? Självfallet skall Sverige ansluta sig till de länder som redan undertecknat och ratificerat FN-konventionen om kärnvapenförbud! Det kan tyckas vara en självklarhet, men det finns dessvärre starka politiska krafter i vårt land som motsätter sig detta och ger efter för hot från NATO .

Så innan du bestämmer dig i valet bör du ta pulsen på våra politiska partier i dessa ödesfrågor. Vi måste våga se att andra frågor blir betydelselösa om vår vackra planet inte längre kan fungera som vår trygga hemvist i universum.

Ann-Britt Lindmark-Lagerwall

miljöpartist och Världsmedborgare