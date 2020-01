Omstart efter derbykrasch – Bollnäs har hittat topptakten igen: "Med det här attackpsyket kan vi bli skapliga"

Julhelgen var blytung för Bollnäs GIF, med dubbla derbyförluster mot Edsbyn och Broberg.

Svenne Olsson minns mörkret efter förlusten i Helsingehus Arena.

– Vi landade hårt efter andra halvlek mot Broberg, där vi hade gått i från de flesta av våra värderingar. Efter en så hård krasch sätter man sig på golvet i omklädningsrummet i tre timmar, med papper och penna. Därifrån har vi tagit det vidare och gjort fem starka matcher på rad, konstaterar Svenne Olsson.

Den här gången fick han dessutom se sitt lag leverera på plats. På väg till onsdagens match mot Hammarby åkte Bollnäs tränare på akut magsjuka och tvingades vända hem till Söderhamn.

– Det var faktiskt väldigt nyttigt för mig att se en match framför datorn, det blir en helt annan infallsvinkel än här på isen.

På fredagen fick han se en tät och jämn första halvlek, där det mest glansfulla var Christoffer Fagerströms kanonskott i krysset som gav ledning med 2–1 strax före paus.

– Det är en härlig prestation, och den typ av individuell nivå vi behöver på många spelare. Jag tycker vi är på väg att hitta den också, med flera spelare i bästa form ungefär som det var när vi vann världscupen. säger tränare Olsson.

Som var särskilt nöjd med det mäktiga och avgörande rycket i andra halvlek när Bollnäs gjorde tre mål på drygt tio minuter, det mesta iscensatt av lagets store dirigent Per Hellmyrs – i prima slag igen tillbaka från mittfältet och på sin högerhalva.

– Jo, he he, det funkar ganska bra så va? Och det särskilt när mittfältarna i övrigt är på den nivå vi hoppas och vill att de ska vara, säger Svenne Olsson om ett Bollnäs som lyfte i medvinden efter paus.

– Vinden var en större faktor än vi kunde tro, nu kunde vi bryta tillbaka starkt efter en första halvlek där Sandviken kanske hade lite mer. Sedan får vi spela i ledning, och det stärker oss och vår moral.

Bollnäs kunde säkert hålla undan till ännu en övertygande seger.

Efter dippen i december har Giffarna topphäng igen, som fyra i tabellen och fyra poäng efter Villa Lidköping.

Nu väntar ett tolv dagar långt uppehåll för de flesta av spelarna, medan några drar till både svenska och finska landslagsuppdrag.

– Nu kör vi på med träning, det blir mycket skridsko och styrka. Det här är liksom sista chansen att bygga på med krafter inför slutspelet. Och kan vi visa krigarmentaliteten och attackpsyket vi hade ikväll, då kan vi bli riktigt skapliga...

MATCHFAKTA

Bollnäs–Sandviken 6–2 (2–1)

Mål: 1–0 (12, straff) Christian Mickelsson, 1–1 (30) Dennis Henriksen (Jesper Hvornum), 2–1 (44) Christoffer Fagerström, 2–2 (50) Linus Forslund (Erik Säfström), 3–2 (52) Daniel Mossberg (Per Hellmyrs), 4–2 (59) Christian Mickelsson (Per Hellmyrs), 5–2 (63, hörna) Andreas Westh (Per Hellmyrs), 6–2 (73) Oskar Westh (Daniel Mossberg),

Hörnor: 8–5 (5–3).

Utvisningar: Bollnäs 2 x 10, SAIK 3 x 10.

Domare: Evgeny Iebeded.

Publik: 1 760.