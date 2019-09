Omfattande arbete efter nattens massgripande – polisen uppmanar stugägare att kolla sina hus

Ett tips från allmänheten gjorde att polisen under natten kunde stoppa fyra bilar som färdades i riktning från Bollnäs mot Enviken i Dalarna. Tre patruller larmades ut och kunde under lugna former gripa tolv personer som nu misstänks för en rad inbrott som skett i bostäder på olika platser i Hälsingland.

I de fyra fordonen, som beslagtagits för undersökning, påträffades en mängd gods som polisen misstänker kommer från stölder.

Att tolv personer grips i ett och samma ärende är både ovanligt och kräver stora personalresurser för polisen. Därför har myndigheten under tisdagen samordnat sina resurser inom Gävleborg, samt region Mitt, och utsett en kommenderingschef som ska leda utredningsarbetet framåt.

Under dagen kommer flera förhör att genomföras samtidigt som ett omfattande arbete med beslagshantering och spårsäkring inleds.

– Vi har fyra personer anhålla just nu, säger polisens presstalesperson Mikael Hedström strax före lunch.

I arbetet med att samordna sina resurser har polisen tagit hjälp av förhörsledare, tekniker, personal för godshantering, transportpersonal för de gripna samt personal för att leda insatsen.

Utöver de fyra personer som anhållits under natten och förmiddagen återstår förhör med de övriga åtta gripna personerna. Därefter fattas beslut om ytterligare anhållanden i ärendet.

Polisens tekniker kommer under dagen att genomsöka de fordon som tagits i beslag. Det misstänkta stöldgods som påträffas i bilarna ska sedan försöka spåras till anmälningar om inbrott och stölder som skett i Hälsingland och dess angränsande län.

Men att knyta misstänkt stöldgods till anmälningar är ett arbete som kan ta lång tid, enligt polisen.

Därför uppmanar man också allmänheten att kontrollera sina fritidsboenden och bostäder i trakterna kring Hälsingland, och i synnerhet Alfta och Ovanåker, om de utsatts för inbrott. Om så nyligen har skett kan man anmäla det till polisen på telefonnummer 114 14 eller via mejl.