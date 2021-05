Olle Nordquist: Svante is missing – it was on the news

Svante Thuresson är egentligen synonymt med allt som mina föräldrars generation terroriserade mig med i min barndom. Han var alltid på tv i alla möjliga underhållningsprogram.

Svante Thuresson, Sten Broman, Hasse och Tage och naturligtvis Bosse Larsson. Och som alla generationer ända sedan 1950-talet (förmodligen längre tillbaka än så) måste man ju revoltera.

Allt som föräldragenerationen stod för var av ondo och allt det nya (det var i alla fall nytt då) var så mycket bättre. Så Svante Thuresson har sedan dess varit som ett rött skynke för mig.

När jag så våren 2019 fick uppdraget att bevaka en av Svante Thuressons konserter med Claes Crona Trio grymtade jag förnärmat. Men chefen var hänsynslös.

Det var bara att åka upp till Ljusdal där Svante uppträdde på Slottes scen den kvällen.

I en artikel i Expressen minns nämnde Claes Crona sin vän och pratar om den sista turnén de gjorde under 2019. Det var innan coronan ställde in alla spelningar.

Då inser jag att jag nog var en av de sista, kanske den siste, som recenserat en konsert med Svante Thuresson. Jag blir alldeles kall och undrar vad jag egentligen skrev? Man vill ju inte ha sablat ned någon som precis har gått bort!

Plötsligt kommer ett musikstycke upp i mitt huvud. Ett av de musikstycken som av någon anledning för alltid fastnat i huvudet på mig.

En låt från 1976 med Rock Follies, Glenn Miller is missing. Speciellt då textbiten: "Glen Miller is missing – it was on the news"

Glenn Miller, var som ledare för ett av de mest kända storbanden, under perioden 1939-1943 en av de artister som sålde allra mest grammofonskivor. Han omkom tyvärr 1944 i en flygolycka över Engelska kanalen.

Glen Miller is missing – it was on the news

En händelse som alltså mer än 30 år senare föranledde två kompositörer att återuppliva händelsen genom en låt som spelades in av Rock Follies.

Någonting extra har den låten, för än i dag far den ofta genom mitt huvud när det kommer dödsbud. Och kanske speciellt en sådan här gång, när en av landets största jazzartister gått bort.

Jag hittar artikeln i arkivet och kan sedan andas ut. Det var idel lovord och inte alls skrivet inför det röda skynket.

Jag avslutar till exempel med: Varmt och humoristiskt, melodiskt och vackert! Svante Thuresson är "still going strong".

Det kanske beror på att jag har slutat att revoltera, vad vet jag?

Men ändå: Svante is missing – there's a space in the sky, where his plane use to fly, he is missing.

