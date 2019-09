Oksanen: Vi är inte i Kansas längre

Ungefär så skulle en person som sovit i tio år och vaknade upp i vår tid kunna känna sig. Kanske hade den personen börjat använda Facebook som 2009 hade slagit igenom i världen och just erövrat toppositionen som det mest använda sociala nätverket. Facebook nådde för första gången positivt kassaflöde samma år.

Ingen såg Facebook som en global maktfaktor, tanken var nog lite skrattretande på den tiden. Kanske var vår hypotetiska person en ”early adapter” och hade upptäkt iPhone som började säljas i Sverige 2008, även om det stora genombrottet med iPhone 4 väntade till först året därpå.

Det Kansas som fanns 2009 finns inte längre. Roger McNamee var vid den här tiden rådgivare till Facebooks grundare Mark Zuckerberg och han hjälpte till att få in Sheryl Sandberg som bolagets vd. I en intervju med SVT nyligen berättade han att verkligen trodde på bolaget. Idag varnar han för hur affärsmodellen sprider hat och konspirationsteorier:

”Det mest engagerande innehållet är inte det goda innehållet. Det är hatet, desinformationen och konspirationsteorierna. Det är inte så att de sitter där och säger ”wow, en bra konspirationsteori, den ska vi sprida”. De tar det som engagerar folk mest, och det råkar vara just hat, desinformation och konspirationsteorier. Och det är inte för att människor gillar det, utan för att de inte kan låta bli att kolla på det.”

Människans civilisatoriska fernissa är tunn. Desinformation sprids snabbare än information. Ord leder till handling. Handling leder till politiska resultat.

Det här har utnyttjats kommersiellt, ideologiskt och av stater. Företaget Cambridge Analytica kom med sin datainsamling att ha påverkan för både valet av Trump och Brexitomröstningen. Channel 4 News publicerade i fjol en video som visade hur företagets vd skröt över att ha fått Trump vald. Ryska statsoperationer i sociala medier har också eldat på och påverkat. Vad som i slutändan fällde det slutliga avgörandet i dessa val kan vi diskutera, men Ryssland fortsätter och betraktar det alltså som effektfullt. Kina lär sig mer och mer, och andra följer efter.

Samtidigt har världen som vi känner den hamnat mer och mer i gungning.

Data har blivit ett vapen. Data om dig, om mig, om din granne. Data om hur vi tänker, beter oss och vilka budskap som kan påverka oss.

Demokratin och respekten för institutioner i Storbritannien är i fritt fall på grund av Brexit. 2009 var Boris Johnson Londons lite smårolige borgmästare, känd clown och lögnare från tidningsspalterna. Brexit framstod som en orealistisk dystopi, för så galna kan väl inte britterna trots allt bli?

Nu är Boris Johnson den politiska arkitekten bakom Brexit, tillsammans med Dominic Cummings som idag är premiärministerns särskilde rådgivare. Det här är två herrar som vet vad data kan göra för att åstadkomma resultat. De lärde sig tillsammans med Cambridge Analytica. Larmrapporterna inifrån den brittiska regeringen borde nå orkanstyrka av läckorna som visar att både Johnson och Cummings nu vill samla in användardata från besöken på regeringshemsidor.

Till Buzzfeed ifrågasätter den biträdande labourledare Tom Watson hur profilering av medborgare hjälper till att förbereda Storbritannien för ett Brexit och pekar på Cummings roll i folkomröstning: ”Det här plötsliga behovet av stordatainsamling är extremt oroande”.

Kombinationen av affärsmodellen för Facebook, men även Twitter och Google, tillsammans med kunskap om hur man kan använda data eldar på den politiska utvecklingen.

När hatet, ilskan, vreden och lögnen premieras gynnas krafter som vill bringa oordning för att skapa en ny ordning. De som vill förstöra befintlig ordning är många, från extremister till statsaktörer som vill rita om kartan med gränser. Trump och Brexit är inte skapade ur intet, grogrunden för vreden fanns där och har odlats länge. Men hastigheten som det har skett med kunde få för tio år sedan förutse.

Det här skapar utrymme för statsaktörer som är missnöjda att rita om kartan, både för att växa och för att stärka sin egen politiska position i hemlandet.

Rysslands olagliga annektering av Krim blev en mörk milstolpe på väg mot en farligare värld. Nu fortsätter Benjamin Netanyahu i Israel med vallöftet att annektera delar av Jordandalen om han blir vald. I strid med internationell rätt, men med ett budskap som går hem i dagens känslobaserade digitala värld.

Roger McNamee varnar för vad Facebook och andra techjättar gjort i sin bok ”Zucked: Waking up to The Facebook Catastrophe”. Demokratin står på spel enligt McNamee eftersom demokrati förutsätter ”delade fakta och värderingar”. Idag ser vi en tid när var och en har egen fakta och egna värderingar, och hur man med likasinnade radikaliseras bort från möjligheterna att nå samförstånd med andra.

Just samförstånd och kompromissandet gav Sverige demokrati för 100 år sedan. Hade tekniken som finns i dag funnits då är det svårt att se att övergången till allmän och lika rösträtt inom ramen för en parlamentarisk liberal demokrati hade varit möjlig på det sett det nu skedde.

Politiker som vet vilket spel som premieras i sociala medier anpassar sig efter vad som är gångbart. Ett framgångsrecept för uppmärksamhet i vår tid är att ta något där det redan finns en spänning och en konflikt. Sedan plocka ett påstående eller händelse ur sin kontext, helst vrida det 180 grader och sedan aldrig backa. Det här receptet används av politiker från olika partier i Sverige idag.

Ur detta kan aldrig samförstånd och kompromisser byggas, istället ökar polarisering och nya avgrunder öppnar sig. När man är väl där faller det fort.

Den som tvivlar kan titta på Tory som sparkade ut några av sina mest trogna och hedervärda företrädare för att de inte backade up Boris Johnson. ”My way or the high way" slår sönder demokratin och banar vägen för ett annat styrelseskick. Ett där ”lojaliteten” till ledaren eller saken går före respekten för institutioner och spelregler.

Den svage har att ducka i världen när den regelbaserade multilaterala ordningen bryter samman.

Längs vägen ritas kartor om, den starke tar sin rätt. Den svage har att ducka i världen när den regelbaserade multilaterala ordningen bryter samman.

Allt påskyndat av vad en yngling hittade på i ett studentrum på college. Roger McNamee tror inte på att Facebook själv kommer att fixa problemet utan sätter sitt hopp till lagstiftarna. Monopol måste brytas upp. Bolagen som Facebook och Google är för stora; ”…deras affärsplaner kommer att omstöpa varenda bransch i grunden och suga ut alla vinster som finns att hämta”.

EU har här en central roll i den digitala framtiden. Kommer EU-kommissionen att gå den väg som Roger McNamee förespråkar?

Sveriges EU-kommissionär Ylva Johansson kommer här att vara en bricka. Som kommissionär för inrikesfrågor har hon fått ordföranden Ursula von der Leyens uppdrag att fixa det där med hat och terrorpropaganda på nätet. Frågan är om det ens går utan att Facebook med flera måste ändra sin affärsmodell och delningslogik?

Samtidigt rinner sanden ur historiens timglas allt snabbare. Sandkorn som inte kan stoppas tillbaka därifrån de kom.

Vi är inte Kansas längre.