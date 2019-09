Oksanen: Så spred sig lögnen om människoköttet och klimatet

Huvuddragen av den här händelsekedjan var EUvsDisinfo först med att berätta om. Låt oss nu åka tillbaka i tiden ett par veckor.

Tredje september ska Magnus Söderlund, professor i företagsekonomi med inriktning på konsumentbeteende och verksam på Handelshögskolan, ha ett seminarium på Gastro summit i Stockholm. Söderlunds seminarium får en utmanande rubrik: ”Kan du tänka dig att äta människokött?”

Nej det kan du förstås inte, och det är vad professor Söderlund egentligen konstaterar. På seminariet får deltagarna se bilder och svara på vad de kan tänka sig att äta, inte bara människokött, utan också insekter och katter. Provokationen görs mot en fond av att klimatkrisen kan komma att driva på förändringar av våra livsmedel.

Och visst får seminariet uppmärksamhet. Både SR och TV4 hakar på samma dag.

Sveriges Radios Nordegren & Epstein i P1 är först ut klockan 15 med den klickvänliga rubriken ”Borde vi börja äta katter, myror eller människokött?”.

Magnus Söderlund intervjuas och får frågan om han valt seminarierubrik för att locka publik eller om han verkligen tror på idén. Söderlund svarar att det inte är realistiskt, inte ens på lång sikt.

I radiointervjun är han nästan besviken över att ingen ställde sig upp och skrek åt honom i protest. Man skulle kunna kalla seminariet för en lysande provokation om ”äckelgränser” av en professor.

Och i radiosamtalet tas också Jonathan Swifts klassiker ”Ett anspråkslöst förslag” från 1729 upp, en satirisk text som gick ut på att lösa den irländska hungerkrisen genom att äta barn.

Men det är med TV4 som det tar fart på riktigt. Programmet Efter Fem vrider det hela ett varv hårdare i rubriken på webben än vad det fyra minuter långa samtalet håller för: ”Forskaren undersöker möjligheten att äta människokött: ”Finns många tabun”” där den beskrivande texten innehåller den kittlande frasen: ”att äta människokött - för att rädda klimatet.”

I TV-sändningen illustreras det hela med bloddrypande gaffelbild och en text under samtalet: "Människokött ett alternativ för att rädda klimatet".

Det är attityder som Söderlund forskar på, inte hur vi ska börja äta varandra.

Men när chansen finns att utmåla Greta Thunbergs hemland som det klimathysteriska landet där kannibalismen är på väg att bryta ut är det många som tar den.

Dagen efter vrids historien ytterligare.

I Sverige är det extremhögersajterna Fria Tider ”Förslaget i TV4: Äta människor för att "rädda klimatet”" och Samhällsnytt ”Stockholmsforskare vill väcka idén att äta människor för att rädda klimatet” som nu driver historien vidare. Publiceringarna i Sverige får omedelbart internationell spridning

I den USA-baserade, Trumpnära, Epoch Times (som grundades av exilkineser med kopplingar till Falun Gong) förvandlas nu Söderlund till något som kan liknas med kannibalismens överstepräst som kämpar mot klimatkrisen, istället för en forskare som söker svar på människans gränser.

Rubriken i Epoch Times är: ”Swedish Researcher Advocates Eating Human Flesh to Combat Climate Change Food Shortages”.

Epoch Times har uppenbart fått storyn från Samhällsnytt och citerar utan att berätta vilken tidning det är: ”In Swedish articles describing this new debate, the term “mannisko-kotts branschen” is introduced.”

Plötsligt framstår det som att vi också har en bred debatt om kannibalism i Sverige med en människoköttbransch. Well played av förre riksdagsledamoten Kent Ekeroths sajt.

Vi är alltså nu väldigt, väldigt långt från vad professor Söderlund sade i TV4.

Den här publiceringen sker också samma dag som Samhällsnytt. Hastigheten i de extrema sajternas internationella nätverk är nu väldigt hög.

Dagen därpå växer historien ytterligare. I Sverige hakar både Aftonbladet ”Förslaget: Ät människokött för klimatets skull” och Nyheter 24: ”Sjuka förslaget - ät människokött för klimatet” på. Dålig journalistik gör alltså saken ännu värre.

Det passar in i den bild som ryska staten vill förmedla om Sverige.

Nu tar också den ryska statliga propagandakanalen Sputnik upp frågan och slår fast att Söderlund förespråkar att konsumtion av människokött är en viktig fråga när det kommer till hållbarhet och klimatet. Vilket är något han aldrig har sagt. Men det passar in i den bild som ryska staten vill förmedla om Sverige.

Från Ryssland åker historien tillbaka över Atlanten. För den 6:e september går Breitbart ut med samma grundstory. Professorn som förespråkar kannibalism: ”Swedish behavioural scientist Magnus Söderlund has suggested that eating other people after they die could be a means of combatting climate change.”

Breitbart är en kanal som är närstående Trump. Det var från Breitbart som den förre presidentrådgivaren Steve Bannon hämtades. På twitter får artikeln över 7000 retweets. En av de som retweetar är USA:s 45:e president Donald Trump. Vi har alltså en amerikansk president som sprider en falsk historia, och det är inte direkt första gången det sker.

Historien studsar nu omkring i världen, i Ryssland får den särskilt mycket fart i olika kanaler. Historien som den utvecklats passar mycket bra in i propagandanarrativet om västlig liberalisms moraliska förfall i allmänhet och Sverige i synnerhet. Kan man tänka sig så mycket större moraliskt förfall än kannibalism?

Historien valsar runt ett tag i ryska medier innan den landar på högsta propagandaort. Dmitrij Kiseljov är chef för nyhetsbyrån Rossija Segodnja som äger Sputnik. Han har också en show i TV-kanalen Rossiya 1 där han tidigare har hånat Sverige för både ubåtar och barnprogram. Vanligtvis brukar Ukraina bashas i program efter program. Nu tas kannibalismen upp, och så kryddar med Kiseljov det med lite rasism. Kiseljov saluför här ett resonemang som går ut på att professorns lösning skulle vara att låta de fattigaste afrikanerna äta varandra och på så sätt kan klimatet återigen bli det där kyliga svenska.

Trots att ytterst få personer tagit sig tid att lyssna på originalkällan sprider det sig en uppfattning att Sverige har en så skruvad klimatdebatt att vi är beredda att sätta gaffeln i varandra.

Så förstärks vår kognitiva förståelse steg för steg utifrån något som inte är sant och som aldrig har hänt.

Som i all verkningsfull propaganda finns det en komponent med någon sanning som i sin förljugna form väcker starka känslor hos mottagarna och som bejakar en bild som de vill tro på. Detta skickas runt bland likasinnade i världen och genom att flera olika kanaler trycker ut samma budskap ökar vår tro att det här ändå är trovärdigt. Genom delningar i sociala medier så ser våra ögon rubrikerna som sätter sig i bakhuvudet utan att vi ens kanske har läst en text. Men det är kunskap och känslor som vi bär med oss tills vi springer på något liknande igen. Så förstärks vår kognitiva förståelse steg för steg utifrån något som inte är sant och som aldrig har hänt.

När sedan svenska journalister hoppar in i klickjakt på publiken så spelar alla instrument i orkestern samma melodi. Både de som spelar falskt medvetet, och de som bara spelar dåligt.

Svenska medieföretag behöver ställa sig frågan om de ska rusa på den snabba vinkeln, den enkla och frestande provokationen för att skapa engagemang och klick. En ansvarsfull journalistik sänker tonläget och lyfter fram den faktiska poängen.

Historien om Sverige och kannibalismen visar vilken skev verklighet som håller på att skapas

När något skenar har redaktionen ett ansvar att åtminstone tydliggöra den egna rapporteringen. TV4 borde sedan länge ha gjort en transkribering av hela samtalet, både på svenska och engelska, och publicerat det tillsammans med klippet. Det hade inte stoppat all spridning snabbt, men det hade dämpat en del av effekterna.

Historien om Sverige och kannibalismen visar vilken skev verklighet som håller på att skapas. Motkrafterna, som riktig journalistik, måste ta sitt ansvar.

Vi är på väg in i ett kognitivt landskap där ingenting är sant, där allting är möjligt för att låna från Peter Pomerantsevs boktitel. I en sådan verklighet breder apati och uppgivenhet sig ut, och den som starke som inte drar sig för lögner kan styra med hjälp av känslostormar som skapas.