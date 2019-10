Oksanen: Ett tack och farväl

And now, the end is near

Så inleds en av Frank Sinatras klassiker. Melodin är fransk, och Paul Anka skrev den engelska texten 1969 för just Sinatra.

Den här texten är ”the final curtain”, mitt farväl som politisk redaktör för Hudiksvalls Tidning och ledarskribent i övriga hälsingetidningar. Ett stort tack till er alla för möten, samtal och mejl. Tack för att jag har fått finnas vid ert frukostbord, i er dator och mobil. Tack för att jag fått göra er förbannade, glada, upplysta och klokare. Allt det där som hör en ledarsida till.

Mitt löfte till dig som läsare var att sträva efter att vara en stark lokal röst i en orolig omvärld

Det har varit fantastiska år sedan jag i februari 2015 tog vid i det som en gång i tiden grundlades Bror och Ferdinand Ekholm och deras halvbror John Svanberg under storstrejkens år 1909.

I min första text gav jag redaktörsförklaringen att försöka skildra konsekvenserna för Hälsingland med en värld som blir allt mer kaotisk och prövande. Mitt löfte till dig som läsare var att sträva efter att vara en stark lokal röst i en orolig omvärld. Att försöka folkbilda, förklara och berätta vad som behöver göras.

Hudiksvalls Tidnings spalter har gjort avtryck under de senaste åren på flera områden.

Kampen för att rädda skattekontoret kvar i Hudiksvall slutade med seger, efter fler ledartexter än jag kan räkna till.

Ledarsidan var en central aktör i nätverket som kom att få regeringen att sätta ned foten och stoppa nedläggningen. Jag vill här särskilt nämna Erika Söderström, då anställd på myndigheten och idag ledamot i kommunfullmäktige i Hudiksvall för Centerpartiet, Malin Ackermann i Lycksele, dåvarande ordförande i skatteutskottet Per Åsling (C) och Lyckseles dåvarande kommunalråd Lilly Bäcklund (S) som särskilt viktiga, även om det fanns många fler som bistod och gjorde stordåd för skapa opinionen som behövdes för att rädda kontoret.

Ensam är inte stark. Inte om man ska åstadkomma resultat och inte bara posera i spalterna. Att bygga för bestående förändring har varit min ambition. Ibland har det lyckats, andra gånger blir inte utfallet som jag hoppats. Det är ingen hemlighet att jag föredrog att Alliansen hade försökt ett varv med Ulf Kristersson som statsminister efter höstens val, men att det inte blev så måste tillskrivas ett ansvar för samtliga fyra borgerliga partier.

Ledarsidan har prisats för det engagemang som Helahälsingland har väckt med ett antal utmärkelser från Idagora. Själv har jag blivit prisad som Årets Ledarskribent 2017 av Dagens Opinion och som Årets Journalist 2018 av Dagens Media.

Nya fält har plöjts. Att sätta vår tids säkerhetshot på informationsarenan är ett sådant bidrag. Hur kombinationen av sociala mediejättars algoritmer, statsaktörer och ideologiska aktörer påverkar oss med lögner och konspirationsteorier har varit en återkommande berättelse; från hur gamla nedlagda TV4-twitterkonton återuppstod som ryska trollkonton, till hur finansieringen sker av extremister via hur påverkansnätverk fungerar.

Det som sker på informationsarenan är bara en avspegling av den stora osäkerhet som råder i världen. Att skapa förståelse för de utmaningar som Gnarps mest kände son, ÖB Micael Bydén, har på sitt jobb har också den här sidan gjort avtryck med. Där ledarsidan återkommande lyft gapet mellan det behov som uppstått med den nya hotbilden och den faktiska förmågan.

Den ryska statliga kanalen Sputnik blev en gång så arg att man fejkade att utrikesminister Sergej Lavrov hade fördömt mig

HT har varit en röst som fått fler att lyssna när det gäller insikten att vi behöver återta svensk försvarsförmåga. Nu finns ett beslut på 1,5 procent av BNP, en ökning med 50 procent jämfört med de nivåer som var ett faktum 2015. Och det är inte början på slutet, utan bara slutet på början.

Rikspressens ledarsidor och nyhetssidor har kommit att citera ledarsidan återkommande. Men rösten har nått även utanför Sveriges gränser. Newsweek såväl som New York Times har citerat. Den ryska statliga kanalen Sputnik blev en gång så arg att man fejkade (precis som man gör hela tiden) att utrikesminister Sergej Lavrov hade fördömt mig (citatet var korrekt, men handlade i sitt original inte om mig).

Inbjudningar att prata på kurser och konferenser har kommit från såväl bygdegårdar och Föreningen Norden i Hudiksvall som Ottawa, Vilnius, Helsingfors, Riga, och Prag. Det finaste talarminnet bär jag med mig från SPF Dellenbygden. Tack!

Istället för att prata om vad man ångrar så är jag glad över att ha stimulerat till debatt i stadsbyggnadsfrågorna i Hudiksvall, både beträffande arkitekturens utformning och stadens tyngdpunkt. Men också att få lyfta frågor kring byskolor och motverka centraliseringen som så slentrianmässigt kommer in i politiken. Dessutom har jag så ofta jag kunnat försökt hålla Hudiksvallspolitiken spikad vid att leverera i enlighet med visionen att vara bästa kommunen i Sverige.

Vår tid har sina baksidor. Tonläget i sociala medier är alldeles för ofta allt annat än sunt. Ibland får man veta att man lever. Det handlar inte om att det kommer motargument. Det ska det göra i en fungerande demokrati där idéer stöts och blöts i samtal, debatt, förhandlingar och ytterst i val. Det är det där andra, som inte är är sunt.

Men jag har stått upp. Trots att det har blåst kallt.

Jag kan inte räkna gångerna jag kallats tillmälen som hör rännstenen till. Det finns många gränsöverträdelser som är bortom det vi får betrakta som önskvärt eller värdigt en demokrati. Detta måste vi både stävja och kunna hantera effekterna av bättre, annars är demokratin som vi känner den förlorad.

Men jag har stått upp.

Trots att det har blåst kallt. Trots konsekvenser det har fått för mig personligen och min omgivning. Men samtidigt finns det inget att ångra eller beklaga. Jag har stått där jag stått, för det jag anser är rätt och riktigt, för att det har behövts, och för det som Sinatra sjunger….

Och slutligen vill jag citera Mats Johansson (1951-2017), tidigare bland annat politisk chefredaktör för SvD och moderat riksdagsledamoten, om de år som ligger framför oss alla:

"Prognosen är dyster, men förfäras ej du lilla hop. Låt oss hålla huvudet kallt, hjärtat varmt, krutet torrt. Och hoppet levande; att demokrati i längden segrar över diktatur”.

Tack för de här åren kära läsare.