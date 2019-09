Oksanen: "Decisions are made by those who show up" Hudiksvall!

"Decisions are made by those who show up".

För er som följde TV-serien Vita Huset (1999-2007) så känns kanske citatet igen. Aaron Sorkin skrev in det i manuset och lät president Jed Bartlett säga det när han mötte studenter och berättar om vikten att engagera sig, med utgångspunkt i den Kontintentalkongress som 1776 skrev under Självständighetsdeklarationen och förklarade att alla människor skapades lika.

Besluten som gjorde historia togs av de som var närvarande. Inte av de som satt hemma.

Demokrati byggs engagemang, på ditt engagemang. Att stanna hemma framför Netflix eller bara hänga på Facebook utvecklar inte samhället, skapar ingen framtid och blir nog i längden otillfredsställande även för dig. Även om det är ett stort steg för många att ta på sig ett förtroendeuppdrag så betyder det inte att du behöver låta bli att göra något mellan valen.

Hudiksvall kommun gick för en tid ut med på sin hemsida att kommunen efterlyser idéer för att utveckla kommunen och förbättra saker. Så vad vill du se: Nya riktlinjer för stadsarkitekturen? Finns det en farlig korsning där du bor? Har du en kreativ lösning hur skolan kan höja sin kvalitet?

Kommunens satsning på medborgarförslag innebär en enkel och organiserad kanal för dina idéer, där processen att ta emot förslaget finns klar. Logga in i kommunens e-tjänst via e-legitimation och beskriv vad du vill förbättra. Ungefär lika lätt som att få i gång ett Netflixkonto. Kommunen kommer sedan skapa möjlighet att du och andra kan rösta på förslag. Finns det tillräckligt många som tycker att det är en idé att pröva så kommer det att gå in i kommunens beslutsprocesser i nämnderna.

Demokrati mal långsamt, så räkna inte med effekt lika snabbt som din hjärna får en kick av en Facebooklike. Men det är som Aaron Sorkin låter president Barlett (spelad av Martin Sheen) säga i den första säsongens sista avsnitt. "Decisions are made by those who show up". Om inte du lämnar dina idéer, engagerar dig, röstar på förslag som verkar vara bra, går till valurnan vart fjärde år eller rent av tar ett förtroendeuppdrag så kommer inte dina idéer och åsikter få gehör.

Beslut tas av de som är närvarande. Så enkelt är det.