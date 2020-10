Obesegrade inför söndagens hemmapremiär – Tilda Ekvall är veckans Hej hälsing

Namn: Tilda Ekvall.

Ålder: 20 år.

Yrke: Undersökare på Byggfakta.

Bor: I Hudiksvall.

Aktuell: Har på söndag hemmapremiär med Strands IF, som har inlett handbollssäsongen i damernas division 1 norra med tre bortasegrar. På söndag möter man Bodens BK.

Vi frågar – Tilda svarar:

Hälsinglands bästa utflyktsmål: Skidbacken i Järvsö

Symbolen för Hälsingland borde vara: Sjöbodarna i Hudiksvall.

Bästa matställe i Hälsingland: Ystegårn.

Mitt senaste inköp: Ett par jeans.

Min superkraft: Måste säga sova på den här.

Min största kunskapslucka: Historia kanske.

Person jag beundrar: Mina föräldrar.

Senast gnolat: Hundred med Khalid.

Linjerat eller rutat papper, eller blankt?: Linjerat.

Den här historiska händelsen skulle jag vilja vara med om: Fotbolls-VM 94 hade varit mäktigt.

Vill du resa bakåt eller framåt i tiden?: Framåt.

Mitt favoritplagg: Mjukisbyxor.

Jag är en sån som: Inte tar mig upp ur sängen på morgonen.

Bästa ljudet: När slutsignalen går och vi vinner matchen.

Min favoritpryl i köket: Diskmaskinen.

Favoritverktyg: Skruvmejsel.

Det äldsta föremål jag äger: Ett smycke från när jag föddes.

Då förvånade jag mig själv: När jag planerar något i tid.

Om jag vann 17 000 kronor: Tråkigt svar men, spara.

Min bästa gå bort-present: En flaska vin.

Senast lästa bok: Oj, ingen aning.

Min favoritfilm: The best of me.

Bästa tv-program: Friends, den serien kan jag se hur många gånger som helst och det är lika bra varje gång.

Jag hejar på: Tycker det är roligt när det går bra för alla lag här i Hudiksvall! Hejar inte på något speciellt lag faktiskt.

Min hobby: Spela handboll.

Min bästa doft: Nytvättat.

Mitt senaste sms: Min syster skrev ”ring mig”.

Min kändaste kompis: Måste nog säga Maja Allgulander, som mest omnämnd i tidningen.

Det närmaste jag kommit att dö: Slog huvudet rätt rejält i botten på en pool en gång.

Min favoritapp på telefonen: Instagram.

Senaste gången jag bad om en autograf: När Linda Bengtzing kom till vår gata och hälsade på 2005 måste det nog vara.

Min största beundrare: Min lillasyster.

Om jag skulle ställa en bra fråga till mig själv: Dags för en power nap?

Och svaret: Absolut!

Det vet nästan ingen om mig: Ironiskt nog älskar jag inte att springa, haha, förutom på handbollen. Annars tycker jag att det är extremt tråkigt.

Det gör jag i kväll: Tränar.

Därför att: Vi har hemmapremiär på söndag!!