Oavgjort på Älvvallen när Ljusdal tog emot Ilsbo: "Kommer att kämpa tills det är matematiskt omöjlig"

Det blev en mållös historia när Ljusdals IF tog emot Ilsbo SK i herrarnas division 4, hemma på Älvvallen under lördagen. Ljusdals tränare Niklas Wenderyd som har skitet inställt på serieseger är ändå nöjd med ett poäng.

–Det är ändå Okay, Ilsbo är ett tungt och stabilt lag att möta, säger han.