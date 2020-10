Nytt nätverk vill lyfta vandringsleder i Dellenbygden – digital karta ska öka intresset: "Brinner för det här"

Sammanlagt finns 350 kilometer vandringsled i Dellenbygden, och eldsjälen Åsa Eriksson arbetar just nu hårt för att lägga in led efter led i Naturkartan, en guide som finns tillgänglig både via en mobilapp och hemsida.

– Jag har länge sett ett behov av att lyfta våra vandringsleder, och mångfalden inom natur och kultur i Dellenbygden och i höstas tyckte jag att det vad dags att ta tag i det, säger Åsa Eriksson.

Hon bjöd då in föreningar och ideella som sköter vandringsleder i trakten, för att starta ett nätverk som tillsammans ska arbeta för att göra lederna mer tillgängliga.

– Det finns olika system för information om lederna och hur de sköts i de olika socknarna, och på Delsbosidan låg vi lite efter. I våras började vi ge oss ut för att inventera och se över vilka behov som finns, och delade sedan upp ansvarsområden för att märka och röja längs lederna, berättar Åsa Eriksson och fortsätter:

– Bland annat hade jag hand om en del av Kajevallsleden, som går mellan Delsbo och Ljusdal, som höll på att falla i glömska. Mitt hjärta har också klappat extra mycket för Delsbosvängen som går uppe på vallarna, säger hon.

Efter dialog med leverantören av Naturkartan fick nätverket nyligen möjligheten att lägga in traktens vandringsleder, sevärdheter och besöksmål inom natur och kultur, för att göra det lättare att upptäcka.

– Kartan kan användas oavsett om man bor i området eller om man kommer långväga, och är viktig för att gynna både folkhälsa och besöksnäring. Vi har fått mycket positiv respons och det märks att det finns ett otroligt intresse för att vandra.

Än så länge är kartan inte komplett, men Åsa Eriksson fyller på så mycket hon hinner under sin lediga tid, med hjälp från andra ideella krafter inom nätverket. Tanken är att det på sikt ska finnas information om parkeringar, campingplatser, badplatser och nödvändig service för varje led.

– Jag brinner för det här och kommer att jobba för att få in så mycket som möjligt i Naturkartan. Förhoppningen är att man ska kunna upptäcka platser i området och samtidigt öka förståelsen för vad Dellenbygden är, säger Åsa Eriksson.

Hon har även lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen ska ansluta sig till Naturkartan. Under kommunfullmäktige på måndagen beslutades det att förslaget ska gå vidare till kultur- och fritidsnämnden.