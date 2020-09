Nytt låssystem och stängda ingångar – inga fler inbrott på Postvägen: "Verkligen nöjda"

Bara i sommar ska det ha varit mellan 10 och 15 inbrott i källarförråden på Postvägen i Sandarne. Det berättar flera hyresgäster som tidningen varit i kontakt med. Det ska sedan något år tillbaka ha varit stökigt i området och det har blivit värre den senaste tiden.

Sedan tidningen uppmärksammade problemen i Sandarne har åtgärder gjorts.

– Vi har haft medarbetare där ute och som träffat hyresgästerna och lyssnat av synpunkter och de har fått komma med förslag på hur vi kan jobba vidare med, säger Ann-Berit Botngård, vd på fastighetsbolaget Faxeholmen.

Åtgärderna handlar om att begränsa vägarna in till förråden.

– Förut kunde man gå in både genom trapphusen och genom tvättstugan, så vi har stängt igen dörren till tvättstugan, säger Ann-Berit Botngård.

Faxeholmen har även bytt låscylindrar till källaren så hyresgästerna får hämta ut nya nycklar. Nu blir det separata låscylindrar till förråden i de olika husen.

– Om jag har förstått det rätt så har de som bott i de andra husen haft tillgång till tvättstugan i det drabbade huset, och genom att de kommit in i tvättstugan har de också kommit in i förråden. Nu är de bara de som har förråden där som kommer in där, säger Ann-Berit Botngård.

Christer Ödmann bor på området och är mycket nöjd med förändringarna som gjorts.

– Jag tycker det har blivit bra och vi har inte haft några inbrott sen dess så det visar att förslaget vi kom med för fem-sex år sedan var bra. Synd att det inte skedde tidigare. Men vi är verkligen nöjda, säger han.

Ann-Berit Botngård säger att Faxeholmen kommer fortsätta med rondering på området och trygghetsvandringar. Framför allt gäller det att fortsätta ha en dialog med boende.

– De uttryckte vid något sammanhang att vi inte bryr oss om dem, och den känslan tycker jag är väldigt viktigt att komma ifrån. Jag hoppas att de känner att vi bryr oss och försöker agera när det händer saker och ting, säger Ann-Berit Botngård.