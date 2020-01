Nyhetsåret i Hälsingland: Stängd friskola, anmäld julfest och invigning av McDonald's – det här hände i december

Friskola tvingades stänga efter beslut från Skolinspektionen

Eleverna vid MTH-skolan i Hudiksvall informerades första onsdagen i december: skolan ska stängas. Beslutet kom från Skolinspektionen, eftersom skolan under en lång tid valt att inte åtgärda flera brister som påpekats. Eleverna ansågs inte få den utbildning de har rätt till och skolan ansågs inte ha ekonomiska förutsättningar.

– Det handlar om omfattande brister som har stor betydelse för eleverna, sade Elisabeth Wikén.

Tidigare under hösten har MTH-skolan även kritiserats för bristande stöd till elever, sviktande betyg och elevavhopp till följd av mobbing.

Men beskedet kom ändå som en chock för eleverna, och många oroade sig för sin gymnasieansökan.

– Det känns för jävligt. Skolinspektionen kan ge oss en termin till så att vi får rättvisa betyg att söka till gymnasiet på, sade Tea Brink.

Någon vecka senare hölls öppet hus på MTH-skolan, där en protestlista samlades in.

Skolan har nu för avsikt att överklaga beslutet. Hoppet ligger nu hos Förvaltningsrätten i Stockholm, om bolaget bakom MTH överklagar innan 25 december.

Polisfesten som blev anmäld – av Polisen

Det skulle bli en glädjefylld festkväll för alla polisanställda i Hälsingland. I stället blev det något helt annat. Åtminstone för polisen Anna Lundgren, från Söderhamn.

I ett Facebookinlägg riktade hon skarp kritik mot den interna julshow som satts upp på festen. En show som innehöll en komedisketch som hånade me too -rörelsen och där, enligt hennes uppgifter, den manliga talaren ska ha dansat närgånget och "juckat" mot lättklädda kvinnor under sångnumret.

Hon upplevde hela framförandet som sexistiskt, kränkande och osmakligt.

– Jag gick ut därifrån och ringde efter skjuts. Medan jag satt kvar ute i foajén kom några kollegor ut och beklagade och sa att de tycke att det gick för långt, berättade hon för tidningen.

Bara någon dag efter att Anna Lundgrens inlägg blivit en riksnyhet anmälde polisen i Hälsingland sig själva.

– En brottsanmälan är upprättad som hanteras av Särskilda utredningar, enligt rutin. De får ta ställning till om det begåtts ett brott eller inte, sa lokalpolischefen Karl von Krusenstjerna.

McDonald's öppnade i Bollnäs – 47 nya arbetstillfällen

Den 12 december slog McDonald's upp portarna på Stadshusparkeringen i Bollnäs. Nyetableringen innebar 47 arbetstillfällen i Bollnäs – och på plats för att inviga och klippa band var bland andra kommunalråden Benny Engberg (BP) och Marie Centerwall (S).

– Det känns jättebra. Platsen är som ämnad för verksamheten. Nu har en ny arbetsplats etablerats på stadshusparkeringen, som ger Bollnäs kommun så mycket eftersom det bidrar med arbetstillfällen, sa Marie Centerwall.

Klara Ahlin från Mora är en av dem som fått jobb på restaurangen.

– Jag hoppas att det ska bli jättemycket försäljning och att det ska bli stressigt, det är kul, sa hon om invigningen.

Franchisetagare för McDonald's i Bollnäs är Clas-Göran Jönsson från Västerås, som driver totalt 27 restauranger – 20 i Sverige och 7 i Norge.

– Vi är en bransch i ständig utveckling. Vi försöker utvecklas och hänga med och vara relevanta för gästerna. Det känns kul att vara här, sa han.

TV: Vi var på plats under invigningen av McDonald's i Bollnäs – se en repris av livesändningen här

Ljusdals sista dagmamma slutar

I december besökte vi Carina Hedqvist i Ljusdal, som hade haft dagbarn ända sedan 1990-talet, och var inne på andra generationen. Runt hundra barn har det blivit genom åren, men vid årsskiftet är det slut. Då slutar Ljusdals kommun erbjuda familjedaghem som barnomsorgsform.

Carina Hedqvist ska börja jobba på förskolan i Tallåsen när hennes arbete som dagmamma tar slut. Fyra av hennes fem dagbarn börjar också där.

– Vi känner alla barn och personal där, så det blir inget nytt, sa hon.

Läs mer: Hon är den sista dagmamman – tvingas sluta när kommunen sparar: "Väldigt synd"

Och det finns saker som Carina Hedqvist tycker ska bli skönt med förändringen.

– Det som känns helt okej är att få en normal arbetstid, att jobba sina åtta timmar och sedan gå hem.

Men helst hade hon velat fortsätta som dagmamma.

– Det är väldigt synd, för många barn klarar inte av de stora grupperna i förskolan. Och föräldrar har ju valt den här formen av barnomsorg. Det är mer hemtrevligt med en liten grupp. Man ser alla barn. Man vill ju hinna med alla barn.