Nyförvärvet var tillbaka – blev matchhjälte när HHC tog tillbaka serieledningen: "Har varit ganska irriterande"

Efter två raka förluster hade Hudiksvalls HC tappat serieledningen i den östra hockeyettan. Nu har man tagit tillbaka den igen. Det efter att ha besegrat Visby/Roma i lördagens toppmöte i Glysishallen.

– Det här var riktigt, riktigt skönt, säger Albin Kedbrant när han varit in och hurrat med resten av laget.

Det var HHC som inledde bäst och också tog ledningen med 1–0 genom Erik Flood på straff.

– Jag tycker väl egentligen att vi har initiativet i stort sett genom hela matchen. Det är ju väldigt jämnt hela tiden, men vi ger oss aldrig. Så klart var det riktigt skönt att vi kunde dra det längsta strået till slut, säger Albin Kedbrant.

Gästerna från Gotland kvitterade en bit in på den andra perioden. 1–1 var sedan ett resultat som stod sig fram till mitten av den tredje perioden. Då skrev just Albin Kedbrant in sig i målprotokollet med sitt första mål i HHC-tröjan.

– Det är så klart väldigt kul och speciellt att göra första målet. Det var skönt att få sätta dit den, säger han.

Albin Kedbrant kom till HHC på ett tryout-kontrakt i slutet av oktober. Den 13 november stod det klart att han stannar i Hudiksvall säsongen ut, men de senaste matcherna har han tvingats följa från sidan på grund av en sårskada.

– Det har så klart varit ganska irriterande att inte kunna spela. Men nu är det så pass bra att det går att spela så då är det bara ut på isen och köra.

Det var en del smällar och känslor där ute, hur var det att spela?

– Ja, det var väldigt fysiskt där ute. Samtidigt är sådana här matcher, när det är lite grisigt, oftast väldigt roliga att spela. Det ger en extra energi till att gå ut och spela.

Efter två raka förluster, hur viktig var den här segern?

– Jag tror att den var otroligt viktig. Speciellt att vi spöar dem som var serieledare, nu tar vi tillbaka den positionen. Extremt viktigt för moralen i gruppen och för självförtroendet. Det känns som det har varit lite sviktande nu på slutet. Det här var en otrolig boost för gruppen.

Seger och serieledning till trots, målskyttet fortsätter att vara ett frågetecken för HHC. På lördagseftermiddagen blev det återigen bara två mål på totalt 45 skott.

– Jag tror att vi måste fortsätta jobba på målskyttet varje träning framöver. Det är någonting vi måste förbättra. Vi har många lägen att göra mål på, men det är just den där sista touchen som vi måste bli lite bättre på. Så lite mer målskytte på träningarna så kan vi kanske se till att göra lite mer mål här framöver, säger Albin Kedbrant.

MATCHFAKTA

Hockeyettan östra

Hudiksvalls HC–Visby/Roma HK 2–1 (1–0, 0–1, 1–0)

Mål, första perioden: 1–0 (4.22, straff) Erik Flood.

Andra perioden: 1–1 (9.05) Alex Lindh (Teemu Huttu, Ryker Leer).

Tredje perioden: 2–1 (10.09) Albin Kedbrant.

Skott: 45–24 (15–11, 15–7, 15–6).

Utvisningar, HHC: 3x2. VRHK 2x2.

Domare: Thomas Mccarthy.

Publik: 606.