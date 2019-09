Nye kommunchefen: "En duktig ledare med ett stort hjärta för Söderhamn"

Det var Patrik Jakobsson och Marie Nordmark, som var kommunchef i Söderhamn åren 2008-2010, som var de två slutkandidaterna till posten som ny kommunchef.

Vad var det som gjorde att det blev Patrik Jakobsson?

– Det är jättesvårt att sätta fingret på en sak, det var den samlade bilden av hela rekryteringen, av arbetsproverna och intervjuerna. Han är en duktig ledare och har ett stort hjärta för Söderhamn, det har Marie också, säger John-Erik Jansson (C).

Patrik Jakobsson började arbeta på Kraton 2012 och slutade sitt jobb där i våras.

– Det var ett beslut han tog med sin chef, att han skulle sluta då de inte var överens om personalfrågor inom Kraton. Den förklaring han har gett till oss om avslutet där känns rimlig och ärlig, säger John-Erik Jansson (C).

Under rekryteringsprocessen har kandidaterna genomgått intervjuer och fått göra olika arbetsprover.

– Vi har naturligtvis tagit referenser, både från överordnad och anställda, så vi tycker att vi har fått hela bilden, berättar John-Erik Jansson (C).

Patrik Jakobsson tillträder sin nya tjänst som kommunchef direkt.

– Kommunal förvaltning är ett nytt arbetsområde för Patrik så det är en del att sätta sig in i och lära. Det ska prioriteras nu, att så fort som möjligt komma in i selen. Men vi förstår att det är en lång startsträcka och vi såg det absolut inte som ett hinder utan som en omställning man tar hänsyn till, säger John-Erik Jansson (C).

Hur känns det nu att ha kommit i mål med en rekrytering?

– Personligen känns det jätteskönt att vi har tagit ett beslut. Det känns också som om att organisationen har väntat på ett beslut, säger John-Erik Jansson (C).

Vi söker Patrik Jakobsson för kommentarer.