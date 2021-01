Nya krafter från Edsbyn när Bollnäs siktar högt i trean: "Kommer i ett perfekt läge"

Det blåser en del nya vindar i Bollnäs GIF/FF.

Inte minst på tränarsidan, med rutinerade duon Torbjörn Nilsson och Peter Svensk som tar över efter Magnus "Mini" Jonsson – som i sin tur drar vidare till Gefle IF och division 1.

På spelarfronten har det inte varit någon mer omfattande omsättning, där finns ännu några frågetecken att räta ut.

Samtidigt hoppas Peter Edlund i sportgruppen att två noga utvalda nyförvärv ska bli viktiga utropstecken.

När det blev snabb retur till fyran för Edsbyns IF gjorde Bollnäs ganska tidigt klart med förvärven av 18-årige forwarden Ercan Mahsum och 27-årige lagkaptenen och mittbacken Anton Kring.

– Ercan kommer in och stärker offensiven, en spetsig forward som går rakt in i boxen. Sju mål på tio matcher i ett bottenlag är ganska starkt det, jag tror att Ercan kan bli något speciellt den här säsongen, säger Peter Edlund – lika nöjd med att få in Anton Krings erfarenhet och personlighet i Bollnäs.

– Han kommer med pondus, och har varit med en hel del på den här nivån. Han har verkligen kommit igång bra nu som mittback, dessutom en mycket bra kille med tydliga ledaregenskaper. Båda de här nyförvärven vill någonting med fotbollen, det kommer till oss i ett perfekt läge.

Några direkta förluster har inte noterats ännu, förutom att Hugo Keller drar tillbaka till college i USA. Men han ska vara tillbaka i maj, och vara tillgänglig för spel.

Några av de yngre talangerna, som Dildar Cetin och målvakten Axel Badlund, drar vidare till fotbollsgymnasium.

Några av de äldre spelarna drar också på beslutet om de ska fortsätta att satsa eller inte – rutinerade profiler som Johan Persson och Danne Ölander.

– Det märks att trotjänarna varit med ett tag och inte lika lätta att trigga igång igen, säger Peter Edlund.

Den starke mittfältaren Hamode Hussein är inte heller klar med nytt kontrakt.

Och även lillebror Ibrahim Hussein hänger i luften, en av tre talangfulla lirare som har provtränat med färska division 1-laget Hudiksvalls FF.

I den trion har dock både Ville Söderlund och Yakub Gengiz Ahmed – lagets skyttekung de senaste åren – skrivit på för fortsatt spel i Bollnäs.

Kvar att lösa är även den lite trassliga målvaktsfrågan, där Anders Alsing är tillbaka efter knäoperation och lång rehab först till hösten.

– Det är en pågående process där vi hoppas hitta en bra lösning. Emil Norell är inte ute ur bilden, och junioren Bilal Ben Aissa tar steg för varje träning, säger Peter Edlund.

Med en förhoppning att hålla merparten av truppen intakt, och med de två förvärven från Edsbyn, är inte Bollnäs på jakt efter mer förstärkning i dagsläget.

Det finns också en hög ambitionsnivå i klubben som de senaste åren exporterat ett gäng unga talanger, siktet är ställt mot att ta klivet tillbaka till tvåan.

– Det är upp till tränare och spelare att sätta en målsättning, men efter två raka fjärdeplatser går det ju inte att sänka ambitionen. Känslan är väl att vi går in med målbilden att komma topp-2, konstaterar Peter Edlund.