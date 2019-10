Nya jobb när Mittmedia centraliserar annonsproduktion: "Åtgärder för att uppnå resultatförbättringar"

Just nu pågår förhandlingar om att flytta annonsproduktionen på Mittmedia till Söderhamn. Förslaget handlar om att helt och hållet bedriva formgivnings- och annonsorganisationens verksamhet i Söderhamn, istället för att vara uppdelade på fyra olika orter.

– Går förslaget igenom är det sammanlagt 29 tjänster som berörs i Västerås, Örebro och Östersund. Men nu kan vi inte med säkerhet säga hur många tjänster enheten i Söderhamn utökas med om förslaget blir verklighet. Detta eftersom att resursbehovet är rörligt utifrån vad försäljningsorganisation presterar, berättar Tony Bergström, chef för medieproduktionen på Mittmedia.

Organisationen i Söderhamn arbetar med att ta emot och hämta in underlag från kunder, och sedan arbeta fram annonser utifrån materialet. De arbetar åt alla tidningstitlar och sajter inom Mittmedia.

Tony Bergström menar att det finns många positiva aspekter med av att flytta verksamheten till Söderhamn.

– Vi arbetar utifrån att vara följsamma och effektivisera produktionen. Genom att samla alla processer och resurser till Söderhamn ska vi kunna öka effektiviteten med minst 15 procent.

Medieproduktionschefen berättar att det tidigare funnits tankar om att slå ihop produktionen till samma plats. Men efter att Mittmedia fått nya ägare sattes processen igång igen inför budgetarbetet för 2020.

– Mittmedia behöver göra rejäla resultatförbättringar, och för att göra det inför 2020 krävs det att man rättar till kostnadsnivån. Det förslag vi lagt är en del av många åtgärder för att uppnå resultatförbättringar.

Varför just Söderhamn?

– Det är den största enheten, och till skillnad mot Västerås som är nästan lika stort så äger vi lokalen här, och då ska vi nyttja den på ett bättre sätt. Redan där sparar vi in på hyreskostnader. Vi har också en väl fungerande organisation med kunniga och engagerade medarbetare, och gott ledarskap på plats i Söderhamn.

De fackliga parterna begärde under förhandlingarna in en arbetstagarkonsult, och förhandlingarna upptas igen efter konsultens rapport. Tony Bergström hoppas att det arbetet är färdigt under november.

– Blir förslaget verklighet hoppas vi få med oss medarbetare från Västerås och Östersund, men det kommer med stor sannolikhet ändå att behöva göras en hel del nyrekryteringar.