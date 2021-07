Ny vinst för Sverige efter drömmål och straffräddning – klart för OS-kvartsfinal

Efter idrottsliga urladdningar följer ofta en reaktion. För Sveriges del kom den i den andra gruppspelsmatchen mot Australien.

Den eminenta OS-premiären, 3–0-segern mot USA, var som bortblåst när lördagens match drog i gång på Saitamastadion. Tony Gustavssons betydligt mer defensivt kontrollerade lag gjorde det svårt samtidigt som de svenska spelarna agerade slarvigt och otajmat.

Gustavsson och Australien hade efter 20 minuter fått matchen precis dit de ville.

Då gjorde Sverige 1–0.

Amanda Ilestedt hittade ingen bra passning och mittbacken nöjde sig med en chansartad långboll, som fastnade på det australiska försvaret. Kosovare Asllani snappade dock åt sig rensningen och hittade för första gången i matchen en bra boll i djupet. Den landade hos en framåtlöpande Sofia Jakobsson som tittade upp och serverade Fridolina Rolfö till ett läge hon inte kunde missa. En enkel bredsida senare och så var det 1–0 till Sverige.

Perioden som följde var en av total svensk kontroll.

Då gjorde Australien 1–1.

Kyah Simon slängde in ett inlägg från vänster, Magdalena Eriksson tappade markeringen på sin Chelseakompis Sam Kerr och den australiska anfallsstjärnan kunde nicka in kvitteringen.

Det var i den 36:e minuten. Fyra minuter senare skulle Kerr ha haft straff, när hon fälldes av Hanna Glas, men domaren – och VAR-rummet – valde att fria.

Kerr fick revansch efter paus. Peter Gerhardsson bytte ut Glas mot Nathalie Björn inför den andra halvleken, men det gav ingen vidare effekt. Det första som hände efter paus var att Caitlin Foord sprang sig loss till vänster i straffområdet och fick in ett inlägg över Hedvig Lindahl.

Bakom henne tycktes de svenska mittbackarna återigen ha glömt att de möter en av världens bästa anfallare, och Kerr kunde omarkerad knoppa in 2–1 till Australien.

Det var bara början på en oerhört händelserik halvlek.

Kvitteringen var bara fyra minuter bort och Filippa Angeldahl, som gjorde mästerskapsdebut mot USA, var den som rullade upp det australiska försvaret. 24-åringen skickade en perfekt boll i djupet till Sofia Jakobsson och hon sprang i sin tur ifrån sina motståndare innan hon hittade en fri Lina Hurtig som bara hade att trycka in 2–2.

Ytterligare några minuter senare prickade Caroline Seger ribban och det var absolut ett hyggligt skott.

Men Fridolina Rolfö skulle snart visa hur det verkligen ska gå till.

I den 63:e minuten fick hon lite utrymme strax utanför straffområdet, och där stortrivs den blivande Barcelonaanfallaren. Rolfö lade bollen till rätta, laddade vänsterkanonen och borrade in 3–2 i det vänstra hörnet.

Segern säkrad? Skulle inte tro det.

Australien är inte ett lag som ger upp och när Filippa Angeldahl satte krokben för Caitlin Foord innanför straffområdet friade domaren först. Den här gången tyckte dock VAR-rummet att Edina Alves från Brasilien borde ta en titt på reprisen.

Det gjorde hon, och pekade sedan på straffpunkten.

Det var upplagt för ett Sam Kerr-hattrick, och en tung svensk poängförlust.

Hedvig Lindahl var dock less på att släppa Chelseastjärnans försök förbi sig. I stället slängde den 38-åriga straffspecialisten upp ett ben, sparkade undan Kerrs skott och såg till att ledningen fortsatt var svensk.

I den 82:a minuten kunde så Sverige för första gången i matchen pusta ut något. Stina Blacktenius gjorde två mål mot USA, men fick ändå inleda på bänken mot Australien. Det fungerar att använda henne som avbytare också, visade det sig. För när Kosovare Asllani skickade in ett perfekt inlägg bakom den australiska backlinjen var det just Blackstenius som skarvade bollen vidare in i mål – hennes tredje mål i detta OS.

I den 86:e minuten lyckades Hedvig Lindahl sedan åter snuva Kerr på ett hattrick, när hon räddade anfallarens friläge.

Den allt annat än enkla 4–2-segern innebär nu att Sverige går mot gruppseger och inte bara OS-kvartsfinal, utan dessutom en på pappret enklare motståndare.

Gruppspelet avslutas på tisdag, när Nya Zeeland väntar för svensk del.

