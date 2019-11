Ny vindkraftpark planeras – 280 meter höga verk: "Avskaffas kärnkraften är vindkraft ett av alternativen"

I början av november höll vindkraftbolaget OX2 möte i Ramsjö, rörande planerna på en ny park, Skarpen, i Tevansjö. Planen är ett 30-tal verk med maxhöjd på 280 meter. OX2 presenterade projektet för ett 25-tal åhörare, företrädesvis Tevansjöbor.

– Vi fick se så kallade synbarhetsbilder, på en karta anges varifrån man ser ett eller flera verk. Det var litet svårtolkat. Men vad gäller ljudutbredningskurvor hamnar inget verk över gränsen, 40 dB. Det gavs möjlighet att ställa frågor efteråt, men ingen gjorde det. Ingen undrade heller om höjden, berättar Stellan Fagrell, Los-Kårböle vindkraftgrupp.

Enligt projektbeskrivningen för Skarpen är effekten 7 MW per verk. Parken ska producera 24,5 gigawattimmar per år. Detta kan jämföras Våsbergets åtta verk, vilkas maxhöjd är 175 meter och effekten 3,45 MW per verk.

Ljusdals tematiska tillägg till översiktsplanen, från 2012, har utpekade områden för vindkraft. Men några av de 30 verk OX2 vill bygga hamnar utanför. Stellan Fagrell ser problem där.

– Det kan vara bekymmersamt. Om sex verk inte får byggas kan lönsamheten påverkas, påpekar han, och betonar att trots höjden på nära 300 meter, blir de inte synliga på långt håll.

– Kanske kan de skymta i mörker, om man passerar i något högt område, men jag tror inte vi kommer att se någonting från Kårböle exempelvis.

Arbetsutskottet i Ljusdals kommunstyrelse, KS, har sagt ja till vindkraftparken Arise vill bygga vid Kölvallen. Det ärendet går nu till KS och fullmäktige, där åsikterna är blandade. Jenny Breslin (S), anser att med bättre rutiner inom politiken skulle kommande parker kunna hanteras lättare.

– Det är viktigt att ta processen. Vi måste väga känslomässiga aspekter mot ekonomiska, och kunskap.

– Förut har vindkraften varit en liten angelägenhet för de närmast boende, nu måste man bli mer medveten överallt. Det måste bli en fråga för hela kommunen, en ordentlig dialog, där människor är delaktiga och får tycka till.

Vad tänker du om höjden, 280 meter?

– Tekniken går framåt, även inom vindkraft. De måste försöka få ut så mycket som möjligt. Folk vill ha förnybar el till bilar, mobiltelefoner, uppladdningsbara verktyg med mera. Vi kommer att ha vindkraft vart vi än ser, just nu söks enormt många tillstånd och vi har nog inte sett högsta höjderna än. Fast, jag kan ju undra: Hur hög är kranen som ska sätta detta på plats, och vem kommer att jobba som vindkraftstekniker på den där höjden? funderar Jenny Breslin.

Parken i Skarpen är ute på samråd till 22 november. Från Ljusdals kommun svarar samhällsserviceförvaltningen i samrådet. Först då formell ansökan görs svarar politikerna, ovisst vad, enligt KS-ordförande Markus Evensson (S):

– Här ligger OX2 relativt mycket utanför tematiska tillägget. De har valt ett helt annat berg än det vi pekat ut, vi får fundera på det.

– Men det tematiska tillägget behöver en rejäl översyn, mycket forskning har framkommit sedan det togs fram. Har vi en vilja att avskaffa kärnkraften, som per definition är farlig, är vindkraft ett av alternativen. Vi måste ha rationella tankar och våga lyssna på expertisens fakta, anser Evensson.

Och Stellan Fagrell välkomnar mer vindkraftsetablering:

– Det genererar inkomster både privat och för kommunen, och arbetstillfällen såväl under byggnadsfasen som under parkens livstid. Och OX2 var noga med att påpeka att de ska betala bygdemedel.