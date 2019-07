Ny rutt för helgens skärgårdscrusing – flyttar starten till Stenö: "Tanken är att folk ska kunna trivas på stranden också"

David Axelsson och Kalle Söderlund arrangerade sin sista skärgårdscruising förra året och har nu, efter tre lyckade upplagor, lämnat över till Ribcharter Hälsingland med Göran Hånell i spetsen.

– Vi åker från Stenö till stan på lördag. Tidigare har vi i princip varit ut och vänt, men i år provar vi en ny sträckning. Det som kan bli ett problem är själva starten, men båtmänniskor brukar vara trevliga och lämna plats för varandra, säger Göran Hånell.

Läs om den första skärgårdscruisingen här: Sol, vind och båtliv på Söderhamns första skärgårdscruising

Skärgårdscruisingen följer sitt framgångsrika koncept med fikabåt under båtturen och middag efteråt på Eat and meet. Till det här året har man, förutom sträckningen, också valt utveckla det som händer före och efter cruisingen.

Programmet startar på Stenö klockan elva, tre timmar innan starten. Där kommer det bland annat att finnas vattenskotrar att testa och uppvisning av kitesurfning. På plats är också segelklubben, vattenskidklubben och sjöräddningen, med flera.

– Tanken är att folk ska kunna trivas på stranden också. De som inte har båtar ska kunna ta del av stämningen ändå, säger Göran Hånell.

De som inte har en egen båt kan boka plats på skärgårdsbåten Hulda, som åker med hela sträckan. Ribcharter Hälsingland deltar dessutom med två ribbåtar, varav den ena, lite mindre båten, är helt nyinköpt för säsongen.

Göran Hånell är full av idéer och har redan planer inför nästa år, sådana som inte hunnit gå i lås till på lördag. Men något han jobbar med in i det sista till lördagen är skärgårdskrysset, ett slags tipsrunda som båtresenärerna kan lyssna på, och förhoppningsvis även dem som befinner sig på stranden.

På den avslutade middagen på Eat and meet kommer tre hemliga akter att spela.

– Eventuellt kommer vi ha eftersläpp av biljetterna till Eat and meet. Det beror på hur många anmälningar som kommit in under de sista dagarna, säger Göran Hånell.

Till nästa år kan evenemanget komma att bli två dagar långt. Göran Hånell vill att det ska växa till något större och han har till exempel bjudit in alla båtklubbar längs jungfrukusten.

– Förhoppningen är att det ska generera något tillbaka till stan och få människor att få upp ögonen för vår fina skärgård, säger han.