Ny kartläggning – de betalar bäst i daglig verksamhet: "Ger möjligheter till dem som behöver det mest"

I kartläggningen sorteras landets kommuner in under fyra rubriker: skamliga, snåla, ok samt bra. Ljusdal är den kommun i landet som betalar den högsta habiliteringsersättningen, och den enda hälsingekommun som bedöms som "bra". Hudiksvall och Söderhamn är "ok", Bollnäs och Ovanåker "snåla" och Nordanstig, som inte betalar ut någon habiliteringsersättning alls, hamnar rubriken "skamliga kommuner".

Listan är sammanställd i Malmö, av en daglig verksamhet som kallar sig Redaktionen. De blev färdiga med kartläggningen i mars, och påpekar att kommuner kan ha gjort förändringar sedan dess. Av landets 290 kommuner är Arjeplog den enda som inte har någon daglig verksamhet.

Brukarna i daglig verksamhet har ofta sjukpenning eller motsvarande inkomst. Utöver det får de habiliteringsersättning, om de deltar i daglig verksamhet.

I Ljusdal återinfördes ersättning i daglig verksamhet 2017, och året därpå nästan tredubblades den, då man gick från 8 till 22 kronor i timmen. Det beslutades också att nivån skulle gälla tills vidare.

I kommunen deltar ett 80-tal personer i daglig verksamhet, i olika omfattning. De jobbar då exempelvis i Hantverkargårdens verksamhet, eller på Unitis.

Sedan 2018 har Sveriges kommuner kunnat ansöka om statsbidrag för att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Det första året tilldelades Ljusdals kommun 1 902 939 kronor för ändamålet, varav endast lite drygt 67 procent förbrukades, enligt siffror från Socialstyrelsen.

"Det var lite osäkert från Socialstyrelsen från början hur mycket pengar som delades ut första året. Vi fick sedan ett beslut från vår nämnd om vilken peng som skulle betalas, och det var det som redovisades. Resten återbetalades", förklarar omsorgsförvaltningens chef Ingrid Sundström via mejl.

För 2019 har Ljusdals kommun tilldelats 1 071 577 kronor. Det är drygt 210 000 kronor mindre än vad som faktiskt gick åt 2018. Ersättningsnivån kommer trots detta att lämnas oförändrad och underskottet hanteras i budgeten, enligt Ingrid Sundström.

"Jag är glad att omsorgsnämnden fattat ett beslut som ger dessa personer en extra ersättning för det arbete som de har i sin dagliga verksamhet. Jag blev även överraskad att vi enligt tidskriften Intra betalar den högsta ersättningen i landet. Det visar på att vi tar tillvara och ger möjligheter till de personer som behöver det mest", kommenterar Ingrid Sundström.

Så mycket betalar kommunerna i Hälsingland:

Bollnäs: 37 kronor per dag (6,10 kronor/timme)

Hudiksvall: 50 kronor per dag (8,30 kronor/timme)

Ljusdal: 132 kronor per dag (22 kronor/timme)

Nordanstig: betalar ingen ersättning

Ovanåker: 30 kronor per dag (5 kronor/timme)

Söderhamn: 60 kronor per dag (10 kr/timme)