Ny covidtopp på Gävle sjukhus i helgen: "Fler blir sjuka nu"

Efter att ha varit nere en bit under 60 i förra veckan ökade antalet inneliggande covid-19-patienter åter på länets sjukhus, framför allt Gävle sjukhus, under den gångna helgen.

Under söndagen hade det totala antalet som vårdades på länets sjukhus kommit upp i 73. Under måndagen och tisdagen har antalet återigen sjunkit något.

– Det är tre helger vi haft toppar nu. Vi har tittat på vad det kan bero på men vi har inte hittat någon förklaring, säger Johan Kaarme.

Enligt honom finns ingen skillnad i hur in- och utskrivning av covid-19-patienter sker nu jämfört med tidigare. Samma bedömningsgrunder gäller under helger som under vardagar.

Johan Kaarme kopplar det höjda vårdtrycket snarare till den ökning av bekräftade fall av smitta som noterats i länet den senaste tiden. Andelen positiva fall i egenprovtagningen har de senaste sju dagarna varit uppe i 16,5 procent.

– Det är fler som blir sjuka och det är förmodligen det vi ser nu, säger Johan Kaarme.

Så många covid-19-patienter vårdas på sjukhusen:

Gävle: 58 (varav 13 vårdas på intensiven)

Hudiksvall: 6 (varav 2 vårdas på intensiven)

Bollnäs: 3

Källa: Region Gävleborg, statistik från tisdag morgon.