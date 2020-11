Ny ansökan om tillfälligt lov för Torget avslöjar planer på nytt hotell: "Behålla ett skyltfönster"

Det tillfälliga bygglovet för Torget är framgångsrikt överklagat av fastighetskungen Lars-Eje Larsson via bolaget Cityhusen i Hudik AB så att länsstyrelsen upphäver bygglovet vid årsskiftet.

Det som länsstyrelsen tittat på är framför allt motiveringen till varför verksamheten ska ha ett tillfälligt bygglov. Länsstyrelsen bedömer att motiveringen varför restaurangen behöver tillfälliga lokaler inte längre är tillräckligt stark. Detta sedan Monitors ombyggnation avslutats och Pinchos som makarna Askander driver etablerat sig där.

– Vi fick avslag på grund av motiveringen och därför har jag avslöjat mina planer, säger Radjo Askander.

Restaurang Torget behövs av flera olika orsaker förklarar Radjo Askander som hyr ut lokalerna till krögarparet Angelica och Magnus Olsson.

– Personalen, det är viktigt att kunna behålla ett fungerande team och därför jobbar Angelica, Magnus och jag tillsammans för att behålla bra medarbetare, säger Radjo Askander.

Han har också lagt in miljonbelopp i fastigheten som han hyr på ett rivningskontrakt av Hudiksvalls kommun. Det är därför angeläget att få intäkter på verksamheten för att få igen den investeringen.

– Det är viktigt att hålla oss flytande, men också att behålla ett skyltfönster för vår verksamhet, säger Radjo Askander.

Det skyltfönstret ska finnas på plats i fem år, eller tills Peab har byggt ett hotell och restaurang på Kattvikskajen förklarar krögaren.

Han har under en längre tid haft planer på en konferensverksamhet. När Peab fick markanvisning på Kattvikskajen har diskussionerna om ett samarbete blivit mer konkreta med en avsiktsförklaring om hotell och restaurang som tecknades tidigt under 2020. Sedan slog pandemin till.

– Men idéerna lever vidare. Vi måste ha en planering för vad som blir när det blir vardag igen, säger Radjo Askander.

Människor behöver träffas utan att det är en bildskärm emellan och det är i det personliga mötet som personkemin skapas som gör att människor vill förverkliga projekt eller göra affärer tillsammans förklarar krögaren.

– Jag hör hur folk börjar tröttna på att jobba hemifrån och saknar det personliga mötet, säger Radjo Askander.

Han förklarar också att läget på Kattvikskajen med nära till centrum och havsutsikt är faktorer som bidrar till att göra ett nytt hotell i Hudiksvall attraktivt att satsa på för honom.

I en skrivelse till byggnadsnämnden förklarar Radjo Askander att affärsplanerna med Peab egentligen är konfidentiella men för att få behålla Torget väljer han att göra uppgifterna offentliga.

Han ansöker därför om tillfälligt bygglov på fem år för Torget. Under nästa år ska en ny marknadsanalys för konferensverksamheten göras. Under 2022 ska projektering genomföras. Bygglov på Kattvikskajen kan sökas under 2023 och till 2026 kan lokalerna stå klara för inflyttning uppger Radjo Askander i en bilaga till det tillfälliga bygglovet för Torget.

– Vi hoppas att byggnadsnämnden ger oss den här chansen, säger Radjo Askander.