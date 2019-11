Nu öppnar klädbutiken i grannkommunen – efter nästan 40 år i Edsbyn: "Det är dags"

I delar av den gamla Interflora-butiken i Bollnäs har Boutique Into från Edsbyn flyttat in. Etableringen i grannkommunen firades under måndagen med alkoholfritt bubbel och snacks.

Och det var många som var nyfikna på den nyöppnade klädbutiken.

– Det är väldigt trevligt att de öppnat här. Jag brukar åka till Edsbyn ibland men nu får jag närmare. Personalen är så trevlig här och man känner sig alltid välkommen, säger Carin Ekeström.

Butiksägaren Ingalill Styverts har fått många positiva reaktioner på flytten.

– Jag har dagligdags fått frågan om att öppna en filial i både Bollnäs och Söderhamn. Vi har funnits sedan 1982 och om en månad firar vi 37 år i Edsbyn, så det är dags att öppna i Bollnäs, säger Ingalill Styverts.

Beslutet att flytta till Bollnäs togs för knappt två veckor sedan, på initiativ av den nya butikschefen.

– Vi tänkte att vi startar en filial här och känner efter hur det känns. Blir det riktigt bra då kanske vi flyttar hela butiken hit, men då måste vi ha en större lokal, säger Birgitta Andersson.

Efter 13 år på Kicks i Stockholm flyttade butikschefen upp till Hälsingland för att börja jobba på Kicks i Söderhamn. När skönhetsbutiken stängde sin butik på E-center i juni i år, tog Birgitta Andersson över som butikschef på Into i Edsbyn.

Klädbutiken satsar på dammode i även större storlekar, vilket varit så uppskattat att det lockat kunder utanför landskapets gränser.

– Vi har kunder från både Gävle och Stockholm som tycker att vi har jättehäftiga kläder. Vi har inte bara enfärgade baskläder i större storlekar, som många andra kedjor har, utan det är ganska unika kläder, säger Birgitta Andersson.

– Även om man har stora storlekar så vill man ju ha snygga kläder, tillägger Ingalill Styverts.

På fredag öppnar en ny marknadsplats med flera olika försäljare i Presenter- och smides gamla butik i lokalen intill.