Nu måste Broberg vinna – annars är säsongen slut: "Det får så klart inte hända igen"

När och var?

► Onsdag klockan 19.00 på Jernvallen i Sandviken.

Formen

► Sandviken: Broberg (b) 9–2, Broberg (h) 6–4, Motala (h) 8–1, Villa (b) 3–8.

► Broberg: Sandviken (h) 2–9, Sandviken (b) 4–6, Hammarby (h) 5–3, Motala (h) 5–3.

Läget i lagen

► Sandviken: Linus Forslund är skadad och missar resten av säsongen.

► Broberg: Målvakten Henrik Rehnvall skadade sig senast och väntas inte spela något mer den här säsongen.

Sportens kommentar

► En klassisk måstematch är det som väntar för Broberg. Seger är ett måste för att inte den här säsongen ska ta slut på onsdagskvällen. Broberg har varit stark på hemmaplan den här säsongen så den klara 2–9-förlusten får man ändå säga kom oväntat. Då hade laget släppt in tre mål redan efter tolv minuters spel, något som så klart inte får hända på onsdagen om Broberg ska ha någon chans att hålla liv i den här matchserien. Skadan på Rehnvall – som gjorde att Hampus Lidén kastades in mellan stolparna – var så klart också en tung smäll för Söderhamnslaget.

Notera att...

► Det alltså är vinna eller försvinna som gäller för Broberg nu. Vinner Sandviken är de klara för semifinal och Brobergs säsong är slut. Vinner Broberg fortsätter matchserien i Helsingehus Arena på lördag.

► När lagen möttes på Jernvallen i söndags blev det en blöt och blåsig första halvlek. Nu tyder prognosen på betydligt bättre förutsättningar med uppehåll och ett par minusgrader.

► Hampus Lindén fick hoppa in mellan stolparna för Broberg i slutet av första halvlek i måndags. Det när Henrik Rehnvall tvingades kliva av skadad. Lindén stod bara två matcher under grundserien och kastas nu rakt in i hetluften.

► Sandvikens Oscar Stadin har stått för hela fyra mål under de två kvartsfinalmatcherna som spelats mot Broberg. På 25 matcher under grundserien gjorde han sju.

► Även i de övriga kvartsfinalerna är det ett lag som gått ifrån till en 2–0-ledning. Edsbyn, Villa och Bollnäs har alla vunnit två raka matcher. Edsbyn och Vetlanda möts också de på onsdagskvällen, medan match 3 i övriga två kvartsfinaler spelas på torsdagen.

Så följer du matchen

Matchen liverapporteras på Bandypuls och Helahälsingland med start klockan 18.55.