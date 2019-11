Nu läggs planerna på en biogasmack ner – Söderhamn Nära bryter upp styrelsebeslut

För sex år sedan fick det kommunala bolaget Söderhamn Nära i uppdrag av fullmäktige att starta upp och driva en biogasanläggning i Söderhamn.

Men eftersom man inte fick fram tillräcklig mängd gas med rätt kvalitet, valde Söderhamn Nära att avsluta projektet under våren 2016. Då hade man satsat 10 miljoner kronor. Istället valde man att hyra ut anläggningen till företaget Seriq AB.

Hösten 2017 kom istället beskedet att Söderhamn Nära tillsammans med Gästrike ekogas skulle bygga en klimatneutral mack i Söderhamn där man skulle kunna tanka både biogas och ladda snabbladdade elbilar. Planen var att Söderhamn Nära skulle gå in med 5,1 miljoner i projektet och bli delägare i Gästrike ekogas.

Men nu har styrelsen för Söderhamn Nära hävt beslutet att bli delägare.

– Det finns en historik i den här branschen att man går in och investerar i varandras verksamheter, men i nuläget ska vi inte gå in i Gästrike ekogas utan lägga all energi i vår egen verksamhet, säger företagets vd John Lundmark.

Men att planerna om delägande i Gästrike ekogas läggs på is betyder inte att ambitionen om en biogasmack i Söderhamn också försvinner.

– Nej, absolut inte. Vi är fortfarande jättepositiva till det, vi ska försöka få en extern aktör att etablera sig på orten. Det beslut som fattades var gällande det ekonomiska åtagandet, alltså att bli delägare i Gästrike ekogas. Samtidigt fattades beslut om att vi ska aktivt verka för en biogasmack i Söderhamn, säger John Lundmark.

Gefle Dagblad berättade i oktober om ett politiskt bråk som skakade bolaget Gästrike återvinnare, ägare till dotterbolaget Gästrike ekogas, som Söderhamn Nära skulle bli delägare i. Gästrike ekogas var också i behov av 40 miljoner kronor för att räddas.

John Lundmark:

– Gästrike Ekogas och deras dilemman med ekonomin och så vidare är inget jag är insatt i. Det viktigaste för Söderhamn Nära inte var att inte gå in i det här projektet vid den här tidpunkten.

Och hur är det med efterfrågan i dag? Finns det behov av en biogasmack i Söderhamn?

– När det kommer till privatbilism så är det ju inte så vanligt förekommande. Men det finns på ett antal ställen i Sverige där det är vanligt med biogas, framför allt med offentliga fordon som till exempel bussar och renhållningsfordon, säger John Lundmark.

