Nu kommer skidbron – så påverkas trafiken under bygget

Turerna kring skidbron som ska binda samman motionsspåren på Hällåsen med Hällmyra har varit många. Och tvivlarna på att den verkligen kommer att dyka upp är nog ännu fler.

Men nu skriver Söderhamns kommun på sin hemsida att Flygvägen ska stängas av mellan 19 och 23 oktober då bron ska monteras.

Tidigare gick de ut med att bron skulle komma på plats redan vecka 41, men då visade det sig att brobyggaren inte kunde leverera.

Nu ska allt vara klart och bron ska komma i tre sektioner som sätts ihop på plats.

Trafiken kommer under denna tid att ledas om via Gamla Sandarnevägen och skyltar ska finnas på plats. Busstrafiken tar däremot vägen via Östansjö och hållplatserna Flygstaden, Hällmyran och Flygbacken kommer inte att trafikeras under avstängningen.

När bron är monterad kommer arbetet med bland annat beläggning och räcken att fortsätta. Bron kommer att bli elva meter bred och 37 meter lång. Den ska vara byggd för att hålla i 80 år