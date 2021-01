Nu gäller munskydd i kollektivtrafiken: "Är nog inga problem"

Under coronapandemin har frågan kring munskyddets vara eller icke vara, varit en ständigt pågående diskussion. Under torsdagen infördes rekommendationen att i kollektivtrafiken ska munskydd användas under vissa tider.

– Vi ska ju hålla koll och påpeka det hela om det behövs, men vi är inga poliser som kan införa några krav eller så, säger busschauffören Benny Larsson.

Rekommendationerna som har införts är att mellan klockan 7 och 9 på morgonen och mellan klockan 16 och 18 på kvällen ska munskydd användas i kollektivtrafiken. Det är dock inget krav, så om en resenär inte har munskydd har man som chaufför inte rätt att avvisa personen.

– Jag tror inte det kommer bli ett problem i Bollnäs. Det är så pass få som åker buss samtidigt så det är inga problem att hålla avstånd. Det är nog värre på andra ställen där det är mer folk i rörelse, säger Maria Hansson.

Hon åker stadsbuss i stort sett varje dag, men har valt att inte ha munskydd.

– I min buss som jag åker nu är jag nästan själv, och så tycker jag det är svårt att andas i munskydden, säger hon.

Att det ska bli ett problem i Bollnäs med mycket resenärer som trängs på bussarna vare sig det är med eller utan munskydd tror inte heller chauffören Benny Larsson.

– I dag när jag har kört har det som mest varit fem personer på en och samma buss. Nu ska jag snart åka iväg och som du ser är det tre resenärer på den här sträckan och alla sitter utspritt i bussen, säger han.

En av resenärerna som Benny ska köra är en kvinna i ett stort svart munskydd. Hon vill inte ställa upp med namn och bild, då hon säger att hon är skeptisk till munskydd.

– Men jag har det för att visa hänsyn till andra, säger hon och fortsätter:

– Jag vet inte ens om jag själv behöver det då jag har antikroppar.

På Bollnäs resecentrum är det glest med folk. Resenärerna håller avstånd till varandra och många bussar glider i väg i kvällsmörkret till synes tomma.

– Vi får se hur det artar sig. Den här rekommendationen startade ju precis. Men jag känner mig ganska lugn kring att det kommer gå bra här hos oss, säger Benny Larsson.