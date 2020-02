Nu drar JVM igång för Truls - veckans Hej hälsing: "Jag är en sån som tror att man är bäst på allt"

Namn: Truls Gisselman.

Ålder: 18 år.

Yrke: Gymnasiestudent och skidåkare.

Bor: I Bollnäs och Mora.

Aktuell: Truls tävlar för Rehns BK och har tagits ut till den svenska truppen för att åka junior-VM i Oberwiesentahl 28/2-8/3.

Vi frågar – Truls svarar:

Hälsinglands bästa utflyktsmål: Bolleberget så klart!

Symbolen för Hälsingland borde vara: Inget mindre än hälsingebocken.

Bästa matställe i Hälsingland: Alla som har sushi.

Mitt senaste inköp: Havregryn (viktigt för skidåkare).

Min superkraft: Ger aldrig upp.

Min vanligaste dagdröm: Har alldeles för mycket saker att göra för att gå omkring och dagdrömma.

Min största kunskapslucka: Matematiska bevis.

Person jag beundrar: Axel Aflodal.

Senast gnolat: Förra veckan kanske.

Linjerat eller rutat papper, eller blankt? Rutat.

Den här historiska händelsen skulle jag vilja vara med om: När Oddvar Brå bröt staven i VM 1982.

Vill du resa bakåt eller framåt i tiden?: Bakåt, framåt kommer man oavsett.

Mitt favoritplagg: T-shirt och shorts.

Jag är en sån som: Tror att man är bäst på allt.

Bästa ljudet: När speakern ropar ut att man tagit ledningen.

Min favoritpryl i köket: Mixern.

Favoritverktyg: 12:ans ringnyckel.

Det äldsta föremål jag äger: Kanske en grålle.

Då förvånade jag mig själv: När jag vann sprinten i Idre.

Så förhåller jag mig till min ålder: Ganska bra, förutom att jag inte festar någonting.

Om jag vann 17 000 kronor: Så skulle jag spara dom, även om det är ett tråkigt svar.

Min bästa gå bort-present: En flaska rödbetsjuice.

Då är jag som snyggast: När det är mörkt, haha.

Senast lästa bok: 1984 (inte frivilligt dock – skolarbete).

Min favoritfilm: De flesta actionkomedier brukar fungera bra

Bästa tv-program: Tittar aldrig på tv, men Sverige vs Norge kanske.

Jag hejar på: Alla Teamtruls-medlemmar!

Det ska jag ha som valspråk när jag blir regent: Man märker inte fruntimret förrän hästen har druckit upp bäcken (citat från Småstadsliv).

Min hobby: Träning och tävling, längdskidor.

Min bästa doft: Grandoft.

Mitt senaste sms: Till skidförbundet, logistikfrågor inför JVM.

Min kändaste kompis: Olle Jonsson kanske.

Det närmaste jag kommit att dö: När jag höll på att drunkna på ett badhus i Gustavsvik när jag var jätteliten.

Min favoritapp på telefonen: FIS-appen där man kan se skidresultat live samt ranking och så vidare.

Senaste gången jag bad om en autograf: För någon månad sedan då jag fick Petter Northugs autograf.

Min största beundrare: Teamtruls-anhängarna!

Filmen om mitt liv skulle heta: The boring life of an elite crosscountry skier.

Om jag skulle ställa en bra fråga till mig själv: Varför väljer ni (skidåkarna) att plåga er så mycket på träning och tävling?

Och svaret: Fråga någon som vet!

Det vet nästan ingen om mig: Folk som inte känner mig vet ofta inte att jag har linser/synfel.

Det gör jag i kväll: Ett förberedande skidpass nere i Oberwiesenthal.

Därför att: Snart börjar JVM-tävlingarna!

