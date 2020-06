Nostalgi: Värme, kyla, regn och sol – midsommarvädret genom tiderna

Kylslaget firande i Trönö 1996

Drömmen om sol och värme är ibland så stor att verkligheten måste fixas. Midsommar på Marmavallen i Marmaverken 1996 är inget firande som folket minns som bra tempererad. Lägg märke till karlarna som med kraft ser till att stången kommer på plats. Med jackor, tröjor och långbyxor ser de till att hålla värmen. Bilden av publiken ljuger också lite vid en första anblick. Tittar man noga så syns det byxor och långärmat under kjolar och klänningar. Killen till höger ser till att händerna inte fryser bort genom att stoppa in dem i jackärmen. För de som kom lättklädda var det nog dans och värmande drycker som höll kylan borta.

Strålande väder på Hällmyra i Söderhamn 1982

I strålande vackert väder firades midsommar på Hällmyra 1982. Arrangörer var Söderhamns idrottsförenings supporterklubb. De bjöd på ett digert program med dragkamp, uppträdande av Söderhamns folkdanslag och av Carl Öst som spelade gitarr och sjöng.

Naturligtvis dansades det också runt midsommarstången, den som ville kunde också ta en tur med häst och skrinda.

Forsgården, Norrala 1969

Pensionärerna på Forsgården i Norrala firade midsommar utanför entrén. Det vackra fina vädret gjorde firande extra festligt för dem. Personal, barn och barnbarn hämtade den klädda midsommarstången på en granngård och marscherade med dragspel i spetsen till de äldres förtjusning.

Någon dans blev det inte för de gamla, men väl sång och musik av fröken Ingrid Persson och Tora Flyman. Till tonerna serverades det kaffe med tårta i solvärmen.

Altorp 1957

På bilden nedan där man ser dragspelemannen och kapellmästare Otto leda folkdräktsklädda midsommarfirare i Norrala ser det varmt, soligt och fint ut. Men skenet bedrar, i själva verket var det kylslaget och grått midsommar 1957. Men trots det restes stänger enligt god tradition. Vad som inte syns, men som ändå händer på bilden är att följet bär på stången som senare restes uppe på kullen.

Både gammal som ung trådde långdansen och värmde upp så gott det gick. I Norrala hade SLKF-avdelningen anordnat firandet vid Bygdegården Altorp.

Edsbyn 1987

Regnvädret höll sig på avstånd när firandet startade vid hembygdsgården i Edsbyn midsommarafton 1987. Men ganska kallt var det. Det är faktiskt midsommar, almanackan ljuger inte, förklarade Sverker Nilsson i Ovanåkers hembygdsförening. Det svala vädret hade då pågått en längre tid och folk började tröttna på att solen mest lyste med sin frånvaro. Traditionsenligt marscherade man från Södra torget till hembygdsgården för midsommarfirandet. Längst fram i tåget gick barnen. Foto: Ivan Jonsson.

Bollnäs 1981

Midsommarfesterna i Bollnäsområdet drog storpublik midsommarafton 1981. Men så var vädret också övervägande soligt. Sydlig vind och ungefär 20 plusgrader var optimala förhållanden för ringlekarna. Bilden är från Dönjegården, strax norr om centrala Bollnäs. Arrangör här var Dönje fritidsklubb. Lägg märke till den något annorlunda majstången. I Segersta och Rengsjö var det som vanligt stor uppslutning vid hembygdsgårdarna. Kassören i Segersta räknade in 2 000 personer för 36 år sedan. Foto: Mats Ivarsson.

Bollnäs 1988

Midsommarafton 1988 var det ren högsommar på tunet intill hembygdsgården Kämpens i Bollnäs. Det var så varmt och soligt att publiken fick hämta svalka under trädens skuggande lövverk. Redaktör Per-Evert Persson, tidigare stadsfullmäktiges ordförande, hälsade publiken välkommen och gladdes över uppslutningen. Roligt att så många kommer till ett midsommarfirande utan större åthävor, tyckte han. Programpunkterna varvades med servering på logen vid den centralt belägna gården. Foto: Bengt-Åke Olsson.

Rengsjö 1992

Hembygdsbyn Västerby i Rengsjö har i många år stått för i centrum för midsommarfirandet i södra Hälsingland. Något undantag från det var inte heller midsommarafton 1992. Hembygdsnestorn och mästerfotografen Hilding Mickelsson uppskattade deltagarantalet till 2 500. Han höll själv också ett kort tal till besökarna. Lill-Erik Persson berättade om den tid han var dragspelare åt Snoddas. Ett fyrfaldigt leve utbringades för den svenska midsommaren. Den här gången var även vädret på topp. Foto: Thord Ehnberg.

Hudiksvall 1999

Det blev en riktig familjefest 1999 runt Hagmyrens travbana på midsommaraftonen. Det fina vädret lockade rekordpublik om 7 000 personer.

– Vädret men också traditionen gör att detta är något för hela familjen. Här har vi allt från småbarn till pensionärer, säger Bengt-Arne Pettersson vid Hagmyrens travbana.

Den här dagen bjöd Hudiksvallsbostäder sina hyresgäster på firandet och cirka 1 500 av dem kom till Hagmyren den här soliga och varma midsommarafton när solen sken från en klarblå himmel.

Mellanfjärden 1999

Midsommar är lika med blå himmel och strålade sol för de flesta av oss. Men just den bilden var långt borta den här midsommaraftonen 2003. Tråkigt för nästan alla, dock inte för barnen. Malin, Mattias och Madeleine Eriksson från Vallentuna hade väldigt roligt i dansen. Galonbyxor, regnjacka, sydväst och gummistövlar satt som en smäck och barnen plaskade med glädje fram i de mängder av vattenpölar som fanns. SMHI:s prognos för helgen var 8 till 9 grader, en av de kallaste midsomrarna i Hälsingland.

Delsbo 1958

Varken kyla eller regntunga moln avskräckte den stora publiken 1958 som på midsommaraftonen letat sig till Forngården i Delsbo för att få vara med om ett riktigt midsommarfirande och för att få se det nya folkdanslaget som gjorde sitt första framträdande på forngården. Folkdansen blev en stor succé trots att gräsvallen var hal efter regnet så genomförde danslaget ett utvalt program till pubkikens fröjd och ögonfägnad. På gårdsplanen samlades barnen till de efterlängtade lekarna kring majstången.

Forsa 2002

Det var betydligt färre besökare än normalt 2002 som kom till Forsa forngård i Fränö. Det ihållande regnet lade sordin på stämningen och skrämde bort åtskilliga besökare. Framåt eftermiddagen klarnade det upp på himlen men ringlekarna runt flaggstången fick utföras i regnkläder och under skydd av paraply. Många besökare kommer inte bara från Forsa utan från Hudiksvall med omnejd och intäkterna är ett viktigt tillskott för Forsa hembygdsförening. Därför påverkar vädret ekonomin för föreningen.

Hudiksvall 1998 Regnmolnen hängde tunga över Hudiksvall på midsommaraftonen 1998, men när midsommarfestligheterna började på Hagmyren, tittade solen fram. Så gör den alltid när det enligt flera när det är familje- och travfest. Fast det såg lite molningt ut i upptakten. De mörka molnen drog fram och tillbaka på himlen och gjorde nog en och annan besökare en smula betänksam.

Molnen skingrades och publiken kom.

Forsa 2009

Det såg mörkt ut till en början, men vid lunchtid sprack himlen upp och lyste över de olika midsommarfirandena på Hagmyren, Forsa forngård och Tallmon i Lindefallet. Vid södra bryggan nedanför Forsa forngård, anlände kyrkbåten samtidigt som solen.

– Folk var nog deppiga i morse men piggnade tillnär det sprack upp framåt förmiddagen, tordde festkassör Hans-Åke Persson, festkassör för Forsa sockens hembygdsförening.

Uppåt 2 500 personer kom till Fränö för att se när den lövade stången skulle resas.

Forsa 1975

Det kom över 3 000 personer för att fira midsommaraftonen 1975 på Forngården i Fränö. Fram till 22-tiden var det skönt midsommarväder då alla trivdes och njöt av natur, miljö och arrangemang. Men Fränö fick en släng av sleven då det gällde de häftiga åskskurar som drog fram över bygden. Efter en halvtimmes regnande var det hela över och festen kunde fortsätta med dans på lövad bana, men då hade den stora skaran besökare glesnat väsentligt. Hilding Mickelsson från Regnsjö berättade gamla forsaminnen och kulturtraditioner.

Färila 1986 Midsommarafton 1986 var en inte fullt så somrig historia. Men trots regn, blåst och kyla slöt runt tvåhundra personer samman på Färila hembygdsgård för att fira sommarens stora högtid. De flesta kom med egenplockade blombuketter som man använde till att smycka den stora midsommarstången, som restes till fiol- och dragspelsmusik.

– Här gäller det verkligen att dansa och leka, om vi skall hålla värmen uppe, sa lekledaren Marie-Louise Hjalmarsson.

Och det gjorde man, trots att vinden höll på att ta med sig midsommarstången till marken.

Skyte, Ljusdals kommun, 2006

På Skytesvallen mellan Korskrogen och Laforsen har många majstänger bundits. Där började man fira midsommar på 1930-talet och vissa år cyklade folk från Stockholm för att fira midsommar och bo på läger. Midsommaraftonen 2006 var en fin dag med sol och värme men mitt under dansen runt stången öppnade sig himlen och firarna fick söka skydd inomhus. Snart var dock solen framme igen och festen kunde fortsätta.

Ljusdals kommun, 2014

Under midsommarafton 2014 gällde det att pälsa på sig och hålla hårt i blomkransen. Högtidsdagen gick till historien som en av de kallaste vi minns när isande vindar drog in över kommunen. Men det spelade ingen roll för de hundratals midsommarfirande som letat sig ut under dagen. På Färilas och Ljusdals hembygdsgårdar samt Stenegård i Järvsö samlades hundratals människor som höll sig varma när de tillsammans dansade runt stången.

Los 1976

På Gammeltomten i Los firades midsommaraftonen med tradition år 1976. Solen var försiktig med att visa sig men regnet höll sig åtminstone borta. Stången kläddes på förmiddagen och eftermiddagen var fylld av lekar och dans. Allting ackompanjerades av Sone Banger på dragspel. När det var dags för barnens fiskdamm ringlade sig kön uppskattningsvis hundra meter lång.

Under kvällen bjöd Losorkestern Leif Christians upp till dans på dansbanan.

Ljusdal 1996

Förutsättningarna var de rätta för ett riktigt lyckat firande på midsommaraftonen 1996. Även om luften var något kallt i luften så var det vindstilla och solen sken. På Ljusdals hembygdsgård samlades omkring fyrahundra personer för att dansa runt stången, eller åtminstone titta på när både ungdomar och vuxna från Ljusdals folkdanslag gjorde det. Till de vuxna serverades kaffe medan barnen, med stor spänning och förtjusning, fick kasta spöet i godisdammen och hoppas på napp.