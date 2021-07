Nostalgi. Stadsfesten 2002- fans fick träffa Afro-Dite

Anny Backlund, Tilda Holmberg och Tilda Åsbrink fick tidigare på kvällen träffa sina idoler i Afro-Dite. Idolerna blev utfrågade av av tre tre unga tjejerna och de fick också Afro-dites autografer och råd om framtiden.

Tro på er själva framför allt, var rådet som de fick av Kayo.

Afro-Dite började stadsfestkvällen. Det var en blandad publik, den bestod mest av tonårstjejer, samt yngre barn med sina föräldrar.

Publiken var lite trög i början, men när Afro-Dite spelade sin nya singel "Never let it go", blev stämningen på topp.

Barbados med Magnus Carlsson hade det betydligt lättare med publiken, som sjöng med i refrängerna.

Ett stort gäng tjejer hängde på kravallstaketet och kastade blommor upp på scenen.