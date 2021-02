NOSTALGI: Popgalans månad 1964: "The Shanes var det långhårigaste Hudiksvall skådat"

The Panthers från Ljusdal var huvudattraktionen. Först ut var The Backstones från Söderhamn. Publiken var något hårdflirtad. The Wipers från Ljusdal lyckades höja stämningen och sångerskan Margareta Wahlqvist fick mycket beröm. När the Panthers gick upp på scenen lossnade det riktigt bland publiken.

"Från töserna i auditoriet hördes djupa suckar som övergick i extatiska skrik då Panthrarna tackade efter sitt sista nummer"

Top 64 på Högliden 13 november, var kanske inte en riktig popgala, men drog en ung publik på över 600. Först ut var Hootenanny Singers som enligt reportern måste vara en av landets bästa sånggrupper, där Björn Ulvaeus skulle bli en världsstjärna 10 år senare i ABBA.

Sist ut var Sten & Stanley som bland annat spelade Grindslanten, deras största hit så långt. Sören Rydgrens nybildade orkester spelade dansmusiken senare på kvällen.

Den 24 november kom the Shanes till Festival i Pop. The Beatberries från Bollnäs värmde upp publiken. Les Cinq från Ljusdal fortsatte med uppvärmandet till att Shanes klev upp på scenen

"med hårmanarna flygande kring sig och även de hade publiken med sig. Stundtals var salongen ett böljande hav av ungdomar som krumbuktade sig. Fyra av stadens polismän såg till att glädjeyttringarna inte närmade sig scenen."

Lite senare, den 12 december kom Emile Ford på besök, han var som vi skrivit om tidigare, stor idol bland tjejerna i Hudiksvall. Arrangören hade varnat att om det blev kravaller på Emile Fords konsert, så skulle det inte bli några fler popgalor. "Begeistringen inskränkte sig därför till ovanligt ljudstarka tjut, och arrangören lovade efteråt popgalor med Jerry Williams, Mascots och Tages."