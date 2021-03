NOSTALGI: Hudiksvalls ungdomar möblerade om topplista – ogillade Beatles

Under sommaren byttes Tio i topp ut mot Sommartoppen. Den 15 augusti 1964 var det Hudiksvalls ungdomar som röstade fram topplistan för en vecka framåt. Det här gjorde stort intryck på mig som 10-åring. Jag fick bara lyssna på radio, men det var så stort att jag fortfarande minns det.

Programledare var Pekka Langer, välkänd radioröst. Det var uppåt tusen personer på plats på Köpmanberget. Bara 200 fick rösta, genom att trycka på en egen mentometerknapp. Under röstningen knattrade det i radion, ett oförglömligt minne. Jag minns att jag försökte räkna ut antalet röster genom att bedöma längden på knattret. Det lyckades aldrig.

Skrällen från Hudiksvalls ungdomar var att The Beatles inte gillades så värst. Innan röstningen toppade de listan med Ain't she sweet, men hamnade på en sjätte plats när röstningen var klar. En än större överraskning var att Manfred Manns Do wah diddy diddy, gick direkt upp i på förstaplatsen som nykomling på listan.

Andra favoriter var Tell Laura I love her med John Layton som kom på tredje plats. Alma Cogan med Tennese waltz flyttades ner till plats nummer tio. Även Cliff Richard flyttades ner några pinnhål. I get around med the Beach Boys åkte ut från listan.

Del Shannon och Larry Finnegan tog sig inte upp på listan.

Reportern konstaterar att det inte var bara ungdomar på plats utan även äldre, som många gånger förtjust lyssnade på musiken.