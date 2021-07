Nostalgi: Fullt ös när Hellacopters spelade på Brandgaraget

The Hellacopters var ute på en Skandinavienturné och spelningen i Hudiksvall var den andra eller tredje. Trummisen Robban var inte riktigt säker.

Senare väntade en Europaturné, innan Australien, Japan och USA.

Bandet hade just släppt sitt femte album, By the grace of God.

– Den nyaste plattan är alltid den bästa sa trummisen Robban.

High Visibilty var hittills The Hellacopters enda guldskiva.

– Men det tog ett år för den att sälja guld.

Grace of God sålde bra och man hoppades även på en guldskiva för den.

The Hellcopters hade fått kritik för att de börjat göra mer radiovänlig musik. Varken Robban eller Boba tog den kritiken speciellt allvarligt.

Vad jag minns mesta av den kvällen var hur enormt samspelt bandet var och hur relativt få det var i publiken, givet att det var ett hårdrocksband med internationell status.