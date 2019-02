Villa övertänd utanför Skärså: "Huset är bortom all räddning"

Enligt initiala uppgifter var polisen först på plats, vilka kunde konstatera att villan var helt övertänd.

När räddningstjänsten kom fram insåg det att huset inte gick att rädda.

– Just nu koncentrerar vi oss på att rädda närliggande byggnader. Huset är bortom all räddning, så vi låter det brinna ner under kontrollerade former, säger Stefan Sahlén, befäl i beredskap hos räddningstjänsten.

Någon person har inte kommit till skada i samband med branden.

– När vi kom fram fanns det en person där på platsen som hade tagit sig ut. Han hade även fått med sig sina hundar, så ingen har kommit till skada.

Vad som har orsakat branden är oklart.

Texten uppdateras